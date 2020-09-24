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Тема дняЗемлетрясение под Искитимом

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Сейсмологи зафиксировали под Искитимом самое сильное землетрясение за последние 100 лет

В Горловском угольном бассейне впервые произошли толчки магнитудой 4,1

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Жители Искитимского района почувствовали вчера толчки около 20:00

Жители Искитимского района почувствовали вчера толчки около 20:00

В угольном разрезе под Искитимом произошло рекордное землетрясение

В Новосибирской области в Искитимском районе вечером 23 сентября было зафиксировано землетрясение с магнитудой 4,1. Сейсмологи сообщили, что это рекордные по силе толчки за последние 100 лет в Горловском угольном бассейне.

— Родственники из посёлка Ложок позвонили и сказали, что ощутили слабые толчки, слегка качалась люстра. Толчки были примерно в период с 20:10 до 20:20, — рассказала читательница НГС.

Землетрясение в этот период времени зафиксировали в Алтае-Саянском филиале Геофизической службы РАН.

На карте хорошо видно эпицентр события

На карте хорошо видно эпицентр события

— Магнитуда 4,1 — рекордная для этого района за все 100 лет. Это район угольных разрезов. Скорее всего, это разрез «Восточный». Горловское месторождение угля — в этой зоне. В Горловском угольном бассейне таких землетрясений ещё не было. Оно не смертельно, к разрушениям 4,1 не приводит, но это ощутимые достаточно толчки. В прошлом году у них было два землетрясения магнитудой 3,5 и много мелких. И вот уже 4,1 случилось — ближе всего к поселку Харино, — рассказал корреспонденту НГС директор Алтае-Саянского филиала Геофизической службы РАН Александр Еманов.

На этой неделе землетрясение также было зафиксировано на Байкале — его магнитуда была 5,9. Жительница Новосибирска Ольга Власова рассказывала НГС, что происходило в Иркутске во время землетрясения.

Осенью прошлого года в Искитимском районе также произошло сильное землетрясение. Вибрацию тогда ощутили и жители Академгородка, а также ОбьГЭСа. Мы побывали в деревне, жители которой буквально подпрыгнули от толчков. Они рассказали, как всё произошло.

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землетрясениеугольный разрез
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