Сейсмологи зафиксировали под Искитимом самое сильное землетрясение за последние 100 лет

В Новосибирской области в Искитимском районе вечером 23 сентября было зафиксировано землетрясение с магнитудой 4,1. Сейсмологи сообщили, что это рекордные по силе толчки за последние 100 лет в Горловском угольном бассейне.

— Родственники из посёлка Ложок позвонили и сказали, что ощутили слабые толчки, слегка качалась люстра. Толчки были примерно в период с 20:10 до 20:20, — рассказала читательница НГС.

Землетрясение в этот период времени зафиксировали в Алтае-Саянском филиале Геофизической службы РАН.