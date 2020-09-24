Сейсмологи зафиксировали под Искитимом самое сильное землетрясение за последние 100 лет

В угольном разрезе под Искитимом произошло рекордное землетрясение
В Новосибирской области в Искитимском районе вечером 23 сентября было зафиксировано землетрясение с магнитудой 4,1. Сейсмологи сообщили, что это рекордные по силе толчки за последние 100 лет в Горловском угольном бассейне.
— Родственники из посёлка Ложок позвонили и сказали, что ощутили слабые толчки, слегка качалась люстра. Толчки были примерно в период с 20:10 до 20:20, — рассказала читательница НГС.
Землетрясение в этот период времени зафиксировали в Алтае-Саянском филиале Геофизической службы РАН.
— Магнитуда 4,1 — рекордная для этого района за все 100 лет. Это район угольных разрезов. Скорее всего, это разрез «Восточный». Горловское месторождение угля — в этой зоне. В Горловском угольном бассейне таких землетрясений ещё не было. Оно не смертельно, к разрушениям 4,1 не приводит, но это ощутимые достаточно толчки. В прошлом году у них было два землетрясения магнитудой 3,5 и много мелких. И вот уже 4,1 случилось — ближе всего к поселку Харино, — рассказал корреспонденту НГС директор Алтае-Саянского филиала Геофизической службы РАН Александр Еманов.
На этой неделе землетрясение также было зафиксировано на Байкале — его магнитуда была 5,9. Жительница Новосибирска Ольга Власова рассказывала НГС, что происходило в Иркутске во время землетрясения.
Осенью прошлого года в Искитимском районе также произошло сильное землетрясение. Вибрацию тогда ощутили и жители Академгородка, а также ОбьГЭСа. Мы побывали в деревне, жители которой буквально подпрыгнули от толчков. Они рассказали, как всё произошло.