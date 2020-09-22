На Байкале произошло землетрясение, разбудившее жителей нескольких регионов

В Иркутской области на берегу Байкала произошло землетрясение. Об этом сообщили местные жители в соцсетях. Первый толчок в Ангарске почувствовали в 02:04 по местному времени, следующий — через 14 минут, он был слабее. Землетрясение ощутили в Иркутске, Ангарске и Улан-Удэ.

— Нехилое землетрясение сейчас было. Даже на первом этаже все тряслось, — пишет жительница Иркутска Ирина.



По данным Европейского сейсмологического центра, землетрясение магнитудой 5,3 произошло в районе озера Байкал. Эпицентр располагался в 31 километре к северо-западу от города Слюдянка и 83 километрах к юго-западу от Иркутска. Очаг залегал на глубине двух километров.

