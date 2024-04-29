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Страна и мир «Трогал за ягодицы и отпускал нецензурные комментарии»: Жерара Депардье арестовали в Париже

«Трогал за ягодицы и отпускал нецензурные комментарии»: Жерара Депардье арестовали в Париже

Актера обвиняют в сексуальном насилии

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Ранее актера неоднократно обвиняли в домогательствах

Французского актера Жерара Депардье взяли под стражу в Париже. Его обвиняют в сексуальном насилии: две женщины заявили, что звезда экранов домогался их в 2014 и 2021 годах, сообщает канал BFMTV.

По словам первой пострадавшей, насилие произошло во время съемок фильма «Маг и сиамцы». Депардье схватил ее за ноги и «зажал между бедрами», после чего принялся трогать ее за интимные места и предлагать заняться сексом. От актера пострадавшей помогли отбиться другие участники съемочной группы, но Депардье остался недоволен таким разрешением ситуации и хамил ей на протяжении всех съемок.

Другая женщина заявила, что Депардье «трогал ее за ягодицы и отпускал нецензурные комментарии» во время подготовки к съемкам фильма «Зеленые ставни». Получив отказ, актер продолжал домогаться ее, трогая за интимные места во время съемок.

После обвинений Жерара Депардье вызвали в полицию на допрос, который закончился заключением под стражу.

Актера не раз обвиняли в сексуальных преступлениях: по меньшей мере восемь женщин заявили о домогательствах актера, которые он совершал с 1995 по 2021 год.

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