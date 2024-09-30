«Мне будет ее не хватать». Спела «В последний раз» и упала в подземный переход — что известно о погибшей в Тбилиси россиянке

В Грузии скончалась туристка из Москвы — на месте трагедии возвели небольшой мемориал Источник: Арина Глазунова / Vk.com, mtavari.tv











В Грузии российская туристка скончалась после падения в подземный переход. Об этом сообщает грузинская телекомпания «Мтавари архи».

Трагедия произошла в Тбилиси на площади Первой республики. Ночью две подруги из России гуляли по городу, пели песню «В последний раз» ВИА «Веселые ребята» и снимали друг друга на видео. Во время записи одна из них — 24-летняя Арина Глазунова — оступилась и упала в подземный переход, получив тяжелые травмы головы.

Момент падения Арины попал на видео Источник: Dato Akobia / Facebook (деятельность компании Meta запрещена в РФ)

Пострадавшую доставили в больницу, где врачи диагностировали у нее перелом основания черепа. Несмотря на усилия медиков, спасти девушку не удалось. Она скончалась 27 сентября, в пятницу.

Сейчас на месте, где упала девушка, возвели небольшой мемориал.

На месте падения москвички возвели небольшой мемориал Источник: mtavari.tv

Сам подземный переход, судя по фотографиям, действительно ничем не огорожен. Житель Тбилиси Дато Акобиа пишет в своих соцсетях:

— Оно совсем никак не огорожено, если ребенок или даже взрослый может споткнуться и упасть, — возмущается житель города.

Так выглядит подземный переход, в который упала Арина Источник: Dato Akobia / Facebook (деятельность компании Meta запрещена в РФ)

Как рассказали MSK1.RU друзья Арины, девушка жила на юго-востоке Москвы и была выпускницей Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС). Одногруппники девушки также рассказали MSK1.RU, что погибшей было не 27 лет, как пишут в СМИ, а 24 года — она окончила вуз в 2022 году. В Грузию она отправилась с подругой путешествовать.

Источник: Арина Глазунова / Vk.com

— Мы познакомились в 2019 году, когда мой друг пригласил меня на выступление в рамках театрального кружка. Позже, в том же году, я сама стала членом этого кружка, тогда мы и подружились, — рассказала корреспонденту MSK1.RU подруга Арины, Ольга (имя изменено). — У нее было отменное чувство юмора, которое я обожала.

Как рассказала близкая подруга Арины, девушка работала PR-менеджером в креативном агентстве, которое занимается помощью бизнесу в создании фирменного стиля бренда.

Но работой вся деятельность Арины не заканчивалась: она также выхаживала подобранных ею животных и занималась благотворительностью.

Источник: Арина Глазунова / Vk.com

— У нее была огромная любовь к животным. Она научила меня находить возможность заниматься благотворительностью. Она проявляла силу и мужество в борьбе с депрессивными эпизодами, — рассказала MSK1.RU близкая подруга девушки.

Ее слова звучали так подбадривающе, что я не понимала — это у нее само получается, или она специально это делала? Она была невероятно нежной, неповторимой, остроумной. Мне кажется, ее все обожали, я в том числе. Мне будет очень ее не хватать. Ольга (имя изменено) близкая подруга Арины Глазуновой — москвички, погибшей в Грузии

Мы приносим соболезнования семье и друзьям Арины.