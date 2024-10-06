НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+14°

пасмурно, без осадков

ощущается как +12

2 м/c,

ю-в.

 752мм 45%
Подробнее
3 Пробки
USD 94,87
EUR 104,74
Чиновницу записали в автохамы
Лайфхаки для уютного дома
Кладбище трамваев
Иски на 100 миллионов
Новости в Telegram
Контрактник исчез по дороге на СВО
Город «Что с интернетом?»: новосибирцы заявили о сбое у «Электронного города»

«Что с интернетом?»: новосибирцы заявили о сбое у «Электронного города»

Горожане отмечают, что не работает и домофон

3 073
42 комментария

Сбой произошел 6 октября днем

Часть жителей Новосибирска столкнулась со сбоем в «Электронном городе» 6 октября. Горожане сообщают, что не работает интернет, приложение провайдера и домофон.

— «Электронный город» настолько сильно лег, что не открывается их приложение и даже не работает телефон, — рассказала читательница НГС.

— Интернет в половине города упал, колцентр не отвечает, — пишет новосибирец в комментариях паблика «Электронного города».

— Что с интернетом? — спрашивают пользователи в комментариях.

— Все легло минут 10 назад. Настолько, что пишет как будто кабель не подключен, связи с серверами нет. Приложение тоже не открывается, — рассказывает читатель НГС.

Сайт провайдера не работает

Дозвониться до колл-центра НГС также не смог. Журналист обратился в пресс-службу интернет-провайдера «Электронный город» за комментарием по ситуации.

Недавно сбой произошел в работе Telegram. Пользователи со всей страны жаловались на проблемы с отправкой сообщений и загрузкой самого приложения.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY6
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
42
Татьяна 53
1 час
Враги, кругом враги
lion2004
52 минуты
У меня интернет работает на все 500 Мбит. А вот всё, что связано с тв-приставкой, лежит пластом. Так что я запустил iptv на другом телеке и не парюсь. Всегда есть альтернатива. 😁👍
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Хитрый жук: возвращение того самого Бёртона в макабр-сиквеле «Битлджус»
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
Проехали вдвоем 9000 км на авто. Подруги три недели колесили по Монголии и потратили всего 150 тысяч рублей
Анонимное мнение
Мнение
«Вылетите из машины — водитель даже не подойдет»: журналистка НГС — о равнодушии тех, кто несет ответственность за вашу жизнь
Анонимное мнение
Мнение
Палка для битья крапивы, ракоходы и даже шишки: топ придурочных товаров с Wildberries
Любовь Никитина
Мнение
У Овнов конфликты в любви, у Тельцов — переутомление: таро-гороскоп на октябрь для всех знаков Зодиака
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Александр,38

Genifer,40

EN,43

Екатерина,29

Андрей,41

Ирина Белова ZAZ,32

Начать знакомиться
Объявления

Оформление документов для растаможки АВТО во Владивостоке

4 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление