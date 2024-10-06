«Что с интернетом?»: новосибирцы заявили о сбое у «Электронного города»

Сбой произошел 6 октября днем Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Часть жителей Новосибирска столкнулась со сбоем в «Электронном городе» 6 октября. Горожане сообщают, что не работает интернет, приложение провайдера и домофон.

— «Электронный город» настолько сильно лег, что не открывается их приложение и даже не работает телефон, — рассказала читательница НГС.

— Интернет в половине города упал, колцентр не отвечает, — пишет новосибирец в комментариях паблика «Электронного города».

— Что с интернетом? — спрашивают пользователи в комментариях.

— Все легло минут 10 назад. Настолько, что пишет как будто кабель не подключен, связи с серверами нет. Приложение тоже не открывается, — рассказывает читатель НГС.

Сайт провайдера не работает Источник: 2090000.ru











Дозвониться до колл-центра НГС также не смог. Журналист обратился в пресс-службу интернет-провайдера «Электронный город» за комментарием по ситуации.