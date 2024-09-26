«Люди везде хотят жить комфортно»: сибирячка ужаснулась жизни в Барнауле — что заставило ее переехать в другой город

Татьяна Зарва корреспондент NGS24.RU

Барнаульские трамваи удивительны Источник: Татьяна Зарва / NGS24.RU











Корреспондент NGS24.RU Татьяна Зарва уехала из родного Саяногорска, пожила в Барнауле, но сбежала в Красноярск. Сибирячка даже не рассматривала переезжать сюда, но влюбилась в город с первого визита. Чем не устроила жизнь в Саяногорске и Барнауле, она рассказала в своей авторской колонке. Приводим ее мнение дословно:

Где закончились все плюсы Барнаула

С Красноярском я познакомилась два месяца назад, поддалась влиянию друзей, у меня как ни странно их здесь много, окончила барнаульский вуз и приехала сюда отдохнуть. Влюбилась в город с первого взгляда. Поверьте на слово, это не наивность, не пустые слова. Как вы уже догадались, жизнь в Барнауле не сахар, там задерживаться не хотелось. Город не интересный даже несмотря на то, что там много студентов, молодежи. Сходить там можно было в Центральную кофейню, пошататься по ТЦ «Галактика», а про бары я даже не знаю, может они там есть, но популярностью не пользуются. Погулять можно было разве что в Изумрудном парке. Администрация города превратила его в «конфетку», ту самую последнюю, которую ты находишь среди невкусных. Там я проводила почти каждые свои выходные, гуляла, любовалась небольшим прудом, делала фотографии и слушала уличных музыкантов. Ну, тут, пожалуй, плюсы — все.

У меня сложилось впечатление, что барнаульцы ходят только в «Грильницы», их там аж 19 на весь город, но еда не особо вкусная. В Красноярске вкусно даже в «Грильнице» и их тут всего семь на миллионник. Заведения здесь на любой вкус и кошелек, и даже в сегменте фаст-фуда можно найти такие, какие в Барнауле были бы просто топовыми ресторанами. Когда я приехала в Красноярск, мне захотелось обойти все кафе, пуститься в такой гастро-тур. Понимаете, до чего доводит жизнь в Барнауле?

Ну и небо там порой ничего Источник: Татьяна Зарва / NGS24.RU











В Красноярске я работаю журналистом и часто слышу от местных жалобы на общественный транспорт и дороги. Друзья, вам надо побывать в Барнауле, чтобы ценить то, что имеете. Вот, к примеру, возьмем барнаульские трамваи — чудесный транспорт, катают с ветерком, да так, что сходят с рельс, а зимой продуваются и там холоднее, чем на улице. Трамваи-то новые в Барнауле есть, белорусские, да только вот рельсы старые. Нестыковочка, получается.

С дорогами в Барнауле дела обстоят стабильно — ямы на месте. В центре еще неплохо, но вот в Ленинском районе из-за плохого асфальта люди попадают в аварии. Павловский и Змеиногорский тракты тоже все время в ямах и пробках. На тротуарах, а они в Барнауле асфальтовые (до брусчатки город еще не дорос), тоже ямы. А весной эти ямы прячутся под лужами. Хуже, чем в Красноярске (хотя и тут с дорогами не гладко).

Зелени здесь, кстати, тоже много Источник: Татьяна Зарва / NGS24.RU











Конечно, не совсем справедливо сравнивать Барнаул с городом-миллионником, но люди везде хотят жить комфортно. Я очень старалась найти в городе то, что будет меня цеплять. То, что заставит меня остаться. Мне было сложно что-то менять в своей жизни. Особенно к концу четвертого курса, когда казалось, что может и переезжать никуда не надо. Я начала искать плюсы, опрашивала друзей-барнаульцев, но они в один голос говорили: «Сам ищу, куда бы свалить». И даже мой преподаватель, узнав, что я планирую уехать в Красноярск после окончания вуза бодро заявил: «Это будет твое лучшее решение».

Чем обернулось лучшее решение

В Красноярск, напомню, я влюблена. Пока что у нас конфетно-букетный период: я много гуляю, любуюсь на сопки, наслаждаюсь набережными и видом на Енисей, но… задыхаюсь. В Барнауле воздух чище, а за зиму режим НМУ там вводят в разы реже, чем в Красноярске. Но это пока что простительно: если ты хочешь на природу в Красноярске, ты садишься в автобус и едешь на «Столбы» или в «Гриву», а в Барнауле ты часа 2-3 добираешься до лесочка.

В Красноярске много возможностей для трудоустройства, в Алтайском крае одни из самых низких зарплат по стране. Думаю, тут просто меня понять, никто не хочет работать за копейки. И, если выбирать, где жить, то Красноярск в плане работы гораздо перспективнее. Найти дело по душе в миллионнике куда проще.

Место, где собирается вся барнаульская молодежь Источник: Татьяна Зарва / NGS24.RU











Но тут, конечно, есть нюанс. Хоть ты и заработаешь больше, в Красноярске ты больше потратишь, например, на аренду квартиры. Если в Барнауле можно было в мои студенческие годы снять большую студию в центре за 16 тысяч рублей, то здесь я выложу все 25 тысяч и то в Покровке. Тоже центр, но это какой-то неправильный центр.

А еще больше денег уходит на дорогу: в Барнауле за проезд в общественном транспорте ты отдашь 35 рублей, в Красноярске — 44 рубля. Цены на такси в Барнауле ниже, в Красноярске просто караул какой-то. Вот недавно NGS24.RU публиковал дневник поездок на такси красноярца. Дорого.

Зато вот на продукты в Красноярске денег уходит столько же, сколько и в Барнауле. Но если захочется поесть где-то в общепите, потратишь больше, зато поешь повкуснее, чем в барнаульских кафе.

Любимая набережная Красноярска Источник: Татьяна Зарва / NGS24.RU











Но больше всего меня поразила разница в поведении людей. В Барнауле шумно, крикливо, особенно там, где есть молодежь. Молодые барнаульцы позволяют себе поприставать на улице к девушкам, там «кыс-кыс» встречается несколько раз на пути от университета до дома, красноярцы ведут себя скромнее, таких пережитков прошлого здесь не встретишь. В Барнауле часто сталкиваешься с нетрезвыми компаниями, которые ведут себя шумно, могут подраться. Моего друга в «Потоке» побили за то, что у него были дорогие часы. В Красноярске за два месяца таких буйных я не встречала. Красноярцы улыбаются, а барнаульцы — нет. Еще я заметила, что здесь люди все время куда-то торопятся, даже в выходные. Но все же красноярцы гораздо приятнее в общении и, даже если торопятся, подскажут дорогу, объяснят на каком автобусе можно добраться туда, куда мне нужно, легко поддержат смол-ток в магазине или в общественном транспорте. Для красноярца в норме придержать дверь, если за ним кто-то выходит, вежливые люди встречаются здесь часто.

На любой набережной в Красноярске красиво Источник: Татьяна Зарва / NGS24.RU











А теперь немного про Саяногорск

Это очень маленький городок. Тебя заранее кто-то знает и многие боятся общественного осуждения. Работы и перспектив там нет и, к сожалению, все стремятся оттуда уехать. Я люблю этот город, но только потому что я там родилась и выросла. Приезжаю туда теперь только в гости к семье. Мое отношение к городам подмечает мама: «В Барнаул тебя было не выгнать, а в Красноярск ты торопишься уехать». Думаю, заметно, какой город у меня в фаворитах.