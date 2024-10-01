6 грибов, которые можно собирать до поздней осени: даже снег им не помеха

Если вы думали, что с приходом октября грибной сезон можно закрывать, то как бы не так. Под опавшими желтыми листьями спрятано еще полным-полно шляпок, а некоторые особо стойкие виды останутся дожидаться грибников и после первого снега. Вооружаемся ножиком, одеваемся потеплее и отправляемся в лес за грибами, которые растут до поздней осени.