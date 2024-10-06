«Врачи предлагали сдать его на органы». История 22-летнего красавчика — звезды подиума, выжившего после страшного ДТП в Таиланде

Он выжил после страшного ДТП в Таиланде Источник: Никита Гендлер / соцсети











Год назад молодой и красивый Никита Гендлер попал в страшное ДТП в Бангкоке. Врачи давали неутешительные прогнозы, уверяя мать, что он не придет в сознание. Но семья упрямо собирала деньги на спасение Никиты. И после мучительных месяцев в больницах случилось чудо — пострадавший пришел в сознание. Он уже самостоятельно ест и даже шутит жестами. Впереди — лечение и дорогостоящая реабилитация. IRCITY.RU рассказывает историю Никиты, который борется за жизнь каждый день.

Никита чудом выжил в страшном ДТП в Таиланде Источник: Елена Вахрушева / Городские порталы

Он мечтал посмотреть мир

— Я сразу знала, что у меня будет Никита, прямо с того момента, как поняла, что беременна, — говорит мама пострадавшего Екатерина.

Улыбчивый парень появился на свет в середине августа. И рос, как говорит мама, «невероятным пацаном». Везде, как любой мальчишка, лазил, ударялся, падал с деревьев. Но никогда и никого не обижал, а наоборот — защищал, даже насекомых и растения. И всегда был на позитиве: что ни спросишь — всё отлично.

— Мы всегда были вместе, круглосуточно, с момента, как родился. Бабушек, дедушек рядом не было, папа постоянно работал, а я с ним. Я его так люблю — словами не передать, — рассказывает Екатерина.

Никита мечтал путешествовать по миру Источник: Никита Гендлер / соцсети











Никита ходил в одну школу, потом перешел в другую, а затем поступил в техникум. Занимался обычными для мальчика видами спорта — боксом и баскетболом. Жизнь круто изменилась, когда перешел на четвертый курс.

— Как-то он пришел домой, даже кроссовки еще не снял, сразу с порога говорит: «Мам, меня взяли в модели». Я начала спрашивать, и оказалось, что незнакомая девочка нашла его фотографию в Telegram и отправила в модельное агентство. А потом Никите позвонили и сказали, что берут на обучение, — рассказывает мама.

Новость Никита воспринял с улыбкой. Сразу решил, что это отличная возможность путешествовать по миру, как и хотел.

Балдел от Таиланда

Семья поддержала Никиту. Через два месяца после начала обучения у Никиты был уже первый контракт с Кореей. После этого он отправился в Европу на неделю моды. Шел апрель 2022 года.

— Когда они поехали в Корею, я думала, какая-то ерунда, но Fashionweek — это уже серьезно. Это другие деньги, которые платит за него агентство, прямой эфир показов. И я поняла, что у сына получилось всё, что хотел, — говорит мама Никиты.

Показ в Китае Источник: Никита Гендлер / соцсети











Уже там, в Париже, он защитил диплом в режиме онлайн, став специалистом-технологом в сфере переработки нефти и газа.

После Парижа Никита, очарованный Азией, отправился в Китай, где работал долгое время. Когда встал вопрос вновь ехать на неделю моды в Европу, возникли проблемы с визой. Пока решался вопрос с документами, Никита переехал из Китая к другу в Бангкок.

— Он давно хотел увидеть Таиланд, потому что про него все вокруг говорили. А когда туда попал, то от него столько было сообщений, просто балдел. Шенген был готов, и через несколько дней нужно было улетать, но случилось то, что случилось, — вспоминает Екатерина.

Он украшал любой показ Источник: Никита Гендлер / соцсети

«Говорили, что он умрет через 2 часа»

Екатерина проснулась утром, включила телефон (она его отключает на ночь, чтобы не тревожить сон маленькой дочки), а там сообщение от Артема, старшего брата Никиты по отцу: «Никита попал в аварию. Перезвони».

Сначала она решила, что ничего серьезного, наверняка он просто не сможет полететь в Европу. Позвонила Артему:

— А он плачет. Он — железобетон, как папа, никогда не покажет эмоций, а тут плачет, и я поняла, что что-то не так, — говорит Екатерина.

Позже стало известно, что Никита вместе с другом ехал на байке, друг был за рулем. Решили обогнать впереди идущую машину, но водитель авто резко повернул вбок и сбил мотоциклистов. Удар был настолько сильный, что с Никиты слетели обувь и шлем. Вещи разбросало на сотню метров. Водитель автомобиля с места аварии скрылся, и помощи пришлось ждать очень долго. Всё это время Никита и его друг были без сознания.

Никита получил серьезные травмы позвоночника и таза. И когда Екатерина увидела по видео своего сына, не поверила глазам.

Я в жизни так не выла. Я не знала, что люди так могут, это был животный крик. Екатерина Шигаева мама Никиты Гендлера

С Екатериной созвонилась девушка друга, который был за рулем байка.

— Она мне говорит, что Никиту не хотят оперировать и он умрет через два часа. Я попросила ее идти к врачу и переводить — она английский знает. И начались переговоры. Врач сказал, что операция не начнется, пока не переведут деньги. Я говорю: «Вы вообще нормальные? Берите его скорее на операцию, я любую бумагу подпишу, что обязуюсь эти деньги вам заплатить», — вспоминает Екатерина.

Там, в Таиланде, операция длилась, кажется, целую вечность. А на родине Никиты, в Ангарске, кипела работа — нужно было собрать 800 тысяч рублей, чтобы заплатить тайским врачам за спасение Никиты. Старший брат Артем подключил соцсети, создал отдельный Telegram-канал, раскидал по аккаунтам сообщения о сборе денег. Нужную сумму собрали за считаные часы. Деньги переводили родные, друзья, знакомые, агенты, просто невероятное количество людей со всего мира — из России, Америки, Кореи, Японии, Европы.

19 сентября к сыну улетел папа, 21-го — мама. Никите требовалась поддержка родных.

Никита хорош во многих образах Источник: Никита Гендлер / соцсети











«Зачем вы продлеваете его мучения?»

В госпитале мама с сыном пробыли около двух недель. Медики сразу пустили Екатерину в реанимацию, там она с утра до вечера дежурила у постели Никиты. Затем его перевели в другую клинику, где и персонал оказался приветливее, и уход куда более квалифицированный.

В конце октября 2023 года Никиту доставили на родину. Разрешения на это пришлось добиваться целый месяц. В конце концов в Таиланд прибыли специалисты медицины катастроф, которые сопровождали пациента во время перелета. Из самолета Никиту отвезли в областную больницу в отделение нейрохирургии. Но держать там не стали, маме позвонили и сказали: «Никиту отправили в БСМП (Городскую больницу скорой помощи) города Ангарска, встречайте».

— Все вещи, вся одежда была у меня. Его привезли под одним тоненьким байковым одеялом, у него рост 196 сантиметров, и он был накрыт до половины груди. Тогда был снег, ветрище дул. Я спрашиваю: «Вы что, не могли его закрыть нормально?» На что мне ответили: «Как дали, так и привезли», — возмущается Екатерина.

В больнице Никита пробыл 21 день. И это было кошмарное время. Мама уверена: за ним никто не ухаживал, не обмывал, не использовал противопролежневые средства, хотя семья постоянно приносила необходимые вещи.

Борьба за жизнь Источник: «Никита. ЧП» / T.me

Врачи говорили: «Зачем вы продлеваете его мучения? Он не выживет, отдайте его на органы, пока есть возможность». Екатерина Шигаева мама Никиты Гендлера

— Каким-то чудом удалось через профессора Бывальцева Вадима Анатольевича вызволить Никиту в клинику РЖД. Я помню, что, когда встречали сына, чтобы перевезти туда, у него были широко распахнуты глаза, в них читался такой ужас. Я уверена, что он был в сознании и смотрел на меня, будто говорил: «Мама, Господи, спасибо, что ты меня спасла!» — делится воспоминаниями Екатерина.

В железнодорожной больнице маме пришлось научиться медицинскому уходу за сыном:

— Я завела будильник на каждые 2 часа. И ночью было так: одно ухо спит, другое слушает, когда будильник прозвенит.

Потом были снова операции и восстановление. В областной больнице с семьи взяли полмиллиона рублей за 25 дней реабилитации, а в клинике профзаболеваний в Ангарске Никиту приняли совершенно бесплатно. В общей сложности парень провел в медучреждениях год.

Но главное — в январе 2024 года врачи дали Никите официальный статус: «В сознании». Он очень хочет жить.

Новый сбор

Никите требуется очередная операция. Долгое время семья не могла найти клинику, которая возьмется за сложный случай. Согласился один из ведущих торакальных хирургов Владимир Паршин. Он заведует профильным отделением в Национальном медицинском исследовательском центре фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава. Екатерина взяла билеты и полетела сразу же на прием к врачу. И ее никто не прогнал.

— Это обалденный человек, такой же светлый, как мой Никита. Он сразу меня принял, внимательно выслушал, вызвал сотрудника и сказал: «Их — взять по квоте, разместить в двухместной палате». И теперь нас ждут на операцию, — делится планами Екатерина.

Через Социальный фонд она получила билеты на поезд и отправилась в Москву. Никиту поместили в специальное купе для инвалидов, где есть всё необходимое, даже душ.

После операции последует реабилитация в центре «Три сестры». За два месяца семье выставили счет — 3,2 миллиона рублей. Деньги на спасение Никиты собирают в Telegram-канале, где рассказывается история о нем.

Никто не верил, что он будет жить

Врачи говорили: «Зачем вы продлеваете его мучения?» Источник: Никита Гендлер / соцсети











— Наверно, внутренний стержень, который есть у Никиты, дает ему силы не сдаваться. Мне психолог говорил, что в основном люди, которые приходят в сознание и понимают, что с ними произошло, они впадают в депрессию, не хотят ничего делать, отказываются есть. Никита не такой. Ему постоянно нужен движ, он по 6–8 раз ест в сутки, он уже научился жестами шутить, смех на всю квартиру стоит, — улыбается Екатерина.

Хотя год назад в Бангкоке врачи качали головой: парень будет просто лежать, может, даже глаза не откроет.

— Когда в октябре мы уезжали в клинику РЖД, я понимала, что он в сознании, просто не может двигаться. И несколько месяцев доказывала, что он всё слышит, реагирует на голос. Никто не верил, — вспоминает Екатерина.

Лишь один анестезиолог в железнодорожной больнице сказал, что парень встанет на ноги. Он был единственным из медиков, кто на тот момент поддержал маму и подарил ей надежду на выздоровление сына.

Никита каждый день приближает выздоровление, подтягивается на штанге для инвалидов, сам может переворачиваться в кровати, а еще постоянно убеждает маму в том, что может ходить.