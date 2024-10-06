На закуску и в еду: 5 хрустящих рецептов квашеной капусты

Берите кочаны — дома накваситесь Источник: Евгений Вдовин / 161.RU











О квашеной капусте можно слагать легенды! Правда, только о той, что получилась. Чтобы непременно хрустела, чтобы была ароматной и кислой, такой, что кладешь ее в рот — и скулы приятно сводит. И так достаешь ее зимой — хрустящую, домашнюю, аппетитную… Да что мы вам рассказываем! Лучше смотрите скорей, какие рецепты квашеной капусты на зиму мы вам принесли, — вы просто обязаны их попробовать.

Бабушкин рецепт

Как известно, бабушки плохого не посоветуют. Для приготовления по этому рецепту нам потребуется всего ничего:

белокочанная капуста — 4 кг;

морковь — 160 г;

соль — 60 г.

Капусту тонко шинкуем, морковь натираем на мелкой терке, смешиваем их с солью в большой емкости. Лучше делать это руками, чтобы как следует «пожамкать» овощи. Затем раскладываем их по банкам и плотно утрамбовываем.

Оставляем банки на 3 дня в теплом месте без крышки, чтобы выходил сок. После 72 часов квашения капусту плотно закрываем крышкой и убираем в прохладное место.

Квашеная капуста в собственном соку

Идеальную капусту можно заквасить в собственном соку, она получается хрустящей и с приятной кислинкой. Нам понадобится:

капуста белокочанная — 2 кг;

морковь — 2 шт.;

сахар — 1 ч. л.;

соль — 2 ст. л.

Моем и шинкуем капусту, очищаем от кожуры и натираем морковь на крупной терке. Затем в просторной емкости перемешиваем овощи, пересыпаем солью и добавляем сахар — и снова как следует перемешиваем. Делать это лучше руками, чтобы капуста дала сок.

После этого плотно утрамбовываем овощи в банки, можно использовать деревянную толкушку.

Банку оставляем открытой и ставим в емкость с высокими краями на 3 дня в теплое место. За это время капуста будет выделять сок, который нужно сливать обратно в банку. Каждый день деревянной палочкой (например, для суши) протыкаем содержимое банки до дна, чтобы выпустить лишний газ.

Если дома прохладно, что не редкость, пока не дали отопление, то срок квашения капусты нужно увеличить до 4 дней. Готовую капусту плотно закрываем крышкой и убираем в холодильник.

Квашеная капуста в пакете

Идеальный рецепт для тех, кто не хочет тратить много времени и желает наслаждаться хрустящей капустой прямо сейчас. Нам потребуется немного:

белокочанная капуста — 1 кг;

морковь — 1 шт.;

сахар — 1,5 ст. л.;

соль — 1 ст. л.;

пакет — 3 шт.

Секрет этого рецепта — в мелкой капусте, поэтому шинкуем овощ как можно тоньше. Очищенную от кожуры морковь натираем на крупной терке или специальном приспособлении для корейской моркови.

Овощи помещаем в крупной емкости, посыпаем солью и сахаром и как следует перемешиваем с приминанием. Выделившийся сок растворит сахар и соль. После этого фасуем капусту по пакетам и убираем в холодильник на двое суток. Очень желательно доставать из холодильника и немного потрясти пакеты каждые 6–8 часов, чтобы квашеная капустка получилась особо нежной и хрустящей.

Квашеная капуста со свеклой

Этот рецепт полюбится за необычный сочный оттенок и отменный вкус. А еще приготовить квашеную капусту со свеклой очень просто. Вам потребуется:

белокочанная капуста — 2 кг;

свекла — 1 шт.;

черный перец-горошек — 6 шт.;

чеснок — 1 головка;

тмин — ½ ч. л.;

уксус 9% — 2 ст. л.;

сахар — 1 ст. л.;

соль — 2 ст. л.;

вода — 1 л.

Вилок капусты режем на 4 части, а потом каждую — поперек, чтобы получились кусочки примерно 3–4 см толщиной. Очищаем свеклу от кожуры и разрезаем пополам, одну часть режем соломкой, другую — трем на крупной терке. Чистим и измельчаем чеснок.

Чтобы получить ровный цвет, есть хитрость в выкладывании овощей. На дно банки нужно выложить порезанную соломкой свеклу, туда же отправить чеснок, тмин и перец-горошек, затем — капусту, не утрамбовывая, и накрыть слоем потертой свеклы.

В кипящую воду добавляем соль, сахар и уксус, перемешиваем, после этого заливку добавляем в банку с капустой и свеклой, накрываем тканью или блюдцем и оставляем в теплом месте на 2 суток. После этого накрываем крышкой и убираем в холодильник.

Капуста по-корейски

А этот рецепт хорош для тех, кто любит поострее и поэкзотичнее. Вам понадобятся продукты, которые можно найти в любом магазине:

белокочанная капуста — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

свекла — 1 шт.;

чеснок — 1 головка;

лавровый лист — 1 шт.;

гвоздика — 3 шт.;

семена кориандра — 1 щепотка;

сахар — 3 ст. л.;

соль — 1 ст. л.;

растительное масло — ½ стакана;

уксус — ½ стакана;

вода — 1 л.

Порезать капусту кусочками 3–4 см, очистить и порезать чеснок, всё сложить в широкой емкости. Морковь и свеклу очистить от кожуры, натереть на крупной терке. Добавить к капусте и хорошенечко перемешать.

В кастрюлю с водой влить растительное масло и уксус, добавить соль, сахар, кориандр, гвоздику и лавровый лист, а затем довести до кипения на среднем огне. После этого залить горячим рассолом капусту и накрыть ее чем-то тяжелым. Оставить на сутки в теплом месте, после этого разложить по банкам для хранения в прохладном месте.