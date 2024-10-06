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Город Эвакуация из ДКЖ и избиение жительницы Новосибирска бойцом ЧВК «Вагнер»: главные события 5 октября

Эвакуация из ДКЖ и избиение жительницы Новосибирска бойцом ЧВК «Вагнер»: главные события 5 октября

Отобрали пять самых интересных событий дня

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6 комментариев

Даже за выходной день в городе произошло много всего

Ежедневно в Новосибирске происходит множество событий, а уследить за всем потоком практически невозможно. Поэтому каждый день мы выбираем пять самых интересных новостей для наших читателей. Сегодня подводим итоги 5 октября.

«Бог знает, что мы тут делаем»: лучшие педагоги Новосибирска — о трудностях, достижениях и советах родителям

Учителям приходится сталкиваться со многими трудностями

Ко Дню учителя корреспондент НГС пообщалась с лучшими новосибирскими педагогами — победителями профессиональных конкурсов и узнала, за что они любят школу и как отмечают свой праздник.

В Новосибирске эвакуировали посетителей ДКЖ — поступило сообщение о минировали

В полиции уточняют информацию

Посетителей ДК имени железнодорожников на Челюскинцев, 11 эвакуировали днем в субботу, 5 октября. По словам читателя НГС, посетителей вывели на улицу из-за сообщения о минировании.

Другая читательница рассказала, что в здании должна была проходить спартакиада у студентов колледжа. Когда их вывели из здания, молодые люди устроили разминку и танцы прямо на улице.

«Он похвалился, что убил ее»: боец ЧВК «Вагнер» избил жительницу Новосибирска — она в коме

По словам сына потерпевшей, подозреваемый — боец ЧВК «Вагнер»

45-летняя жительница Новосибирска впала в кому после того, как ее избил знакомый. Об этом НГС рассказал сын пострадавшей. Он уточнил, что напавший мужчина ранее отбывал срок за убийство, а затем заключил контракт с ЧВК «Вагнер».

Видео с избиением матери новосибирец получил через ее знакомых. Когда ему удалось определить место, он приехал туда с отцом и друзьями. Нападавший сбежал, а мама новосибирца лежала на скамейке без сознания. Сейчас женщина находится в коме. Подозреваемого задержали, он в СИЗО. СК возбудил уголовное дело.

Новый железнодорожный мост через Обь планируют построить в Новосибирске

О планах строительства объекта стало известно этим летом

Проект строительства нового железнодорожного моста через реку Обь между станциями Новосибирск-Главный — Новосибирск-Западный находится в стадии проработки, сообщили НГС в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги. Во сколько обойдется строительство, пока неизвестно.

«Даже нож нельзя доверить»: новосибирский студент подписал контракт с Минобороны — накануне он выписался из психбольницы

Суд признал контракт с Сергеем К. законным, несмотря на категорию годности В и психиатрический диагноз

Жительница Новосибирска поделилась запутанной историей. Ее совершеннолетний сын в мае отлежал в психиатрической больнице и вышел оттуда с диагнозом. В начале июня молодой человек заключил контракт, чтобы отправиться на СВО. Однако уже на следующий день с телефоном исчез из пункта, откуда должен был отправиться на службу. Об этом он написал своей матери, но через пару дней окончательно пропал и больше не выходил на связь. С 10 июля молодого человека объявили в розыск. С того момента женщина пытается аннулировать контракт сына.

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Комментарии
6
Гость
52 минуты
Валера очень любит манулов.
Гость
1 час
💥 И3BEстия СВ0 за 5 октября 💥 от которых проносит ГорПортальную агентуру и проч. 3A-украинскую нечистЪ - Освобождён н.п. Желанное Второе (ДНР) 👍🎉 ВКС доставляли подарки по всей т.н. "Украине", а ВС России продолжали активное наступление на Донбассе и замачивание бандитов в Курской обл. - - отбито 15 🥩-атак каkл0-жыв0тныxx (4 под Курском), - в минусе - более 2325* украинских 🐷🐷 (400 под Курском). Всего >563,5* тыс. с 04.06.23, из них >20650 под Курском, - разбито >81* ед. боевой и авто техники (26 под Курском). Всего >28,3 тыс. ед. с 04/06/23, в т.ч. 1 таnк, 18 боевых бронемашин, 25 артсистем и 6 станций РЭБ/КББ, - поражены 146 объектов и скоплений сил врага, включая 6 полевых складов БК и РЛС RADA PS-42 (Израиль), - ПВО сбиты - 55 БПЛА, 8 реакт. снарядов и 3 авиабомбы, *, без учёта огромных санпотерь и работы ВКС по тылам противника - 💥 Слава 3ащитникам нашей Родины! Победы у России каждый день, а главная всё ближе! 👍 - Судьба IIIkyлъ-проБлyaDEй печальна, БEЖАTЬ из страны или продолжать изворачиваться, стараясь как-то BЫЖИВAТЬ после содеянного. 🔸 Встретил где Гор-Портного Чужого, 0TРi3Dи либераsта от души! 👊🤪💀 Негоже в Новосибирске и дальше терпеть филиал urina-ЦИПCo ❗ //
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