Эвакуация из ДКЖ и избиение жительницы Новосибирска бойцом ЧВК «Вагнер»: главные события 5 октября

Даже за выходной день в городе произошло много всего Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Ежедневно в Новосибирске происходит множество событий, а уследить за всем потоком практически невозможно. Поэтому каждый день мы выбираем пять самых интересных новостей для наших читателей. Сегодня подводим итоги 5 октября.

«Бог знает, что мы тут делаем»: лучшие педагоги Новосибирска — о трудностях, достижениях и советах родителям

Учителям приходится сталкиваться со многими трудностями Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Ко Дню учителя корреспондент НГС пообщалась с лучшими новосибирскими педагогами — победителями профессиональных конкурсов и узнала, за что они любят школу и как отмечают свой праздник.

В Новосибирске эвакуировали посетителей ДКЖ — поступило сообщение о минировали

В полиции уточняют информацию Источник: «Новосибирск с огоньком» / T.me











Посетителей ДК имени железнодорожников на Челюскинцев, 11 эвакуировали днем в субботу, 5 октября. По словам читателя НГС, посетителей вывели на улицу из-за сообщения о минировании.

Другая читательница рассказала, что в здании должна была проходить спартакиада у студентов колледжа. Когда их вывели из здания, молодые люди устроили разминку и танцы прямо на улице.

«Он похвалился, что убил ее»: боец ЧВК «Вагнер» избил жительницу Новосибирска — она в коме

По словам сына потерпевшей, подозреваемый — боец ЧВК «Вагнер» Источник: читатель НГС











45-летняя жительница Новосибирска впала в кому после того, как ее избил знакомый. Об этом НГС рассказал сын пострадавшей. Он уточнил, что напавший мужчина ранее отбывал срок за убийство, а затем заключил контракт с ЧВК «Вагнер».

Видео с избиением матери новосибирец получил через ее знакомых. Когда ему удалось определить место, он приехал туда с отцом и друзьями. Нападавший сбежал, а мама новосибирца лежала на скамейке без сознания. Сейчас женщина находится в коме. Подозреваемого задержали, он в СИЗО. СК возбудил уголовное дело.

Новый железнодорожный мост через Обь планируют построить в Новосибирске

О планах строительства объекта стало известно этим летом Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Проект строительства нового железнодорожного моста через реку Обь между станциями Новосибирск-Главный — Новосибирск-Западный находится в стадии проработки, сообщили НГС в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги. Во сколько обойдется строительство, пока неизвестно.

«Даже нож нельзя доверить»: новосибирский студент подписал контракт с Минобороны — накануне он выписался из психбольницы

Суд признал контракт с Сергеем К. законным, несмотря на категорию годности В и психиатрический диагноз Источник: Владислав Лоншаков, Алина Скитович / Сеть городских порталов









