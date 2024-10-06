Эвакуация из ДКЖ и избиение жительницы Новосибирска бойцом ЧВК «Вагнер»: главные события 5 октября

Ежедневно в Новосибирске происходит множество событий, а уследить за всем потоком практически невозможно. Поэтому каждый день мы выбираем пять самых интересных новостей для наших читателей. Сегодня подводим итоги 5 октября.
«Бог знает, что мы тут делаем»: лучшие педагоги Новосибирска — о трудностях, достижениях и советах родителям
Ко Дню учителя корреспондент НГС пообщалась с лучшими новосибирскими педагогами — победителями профессиональных конкурсов и узнала, за что они любят школу и как отмечают свой праздник.
В Новосибирске эвакуировали посетителей ДКЖ — поступило сообщение о минировали
Посетителей ДК имени железнодорожников на Челюскинцев, 11 эвакуировали днем в субботу, 5 октября. По словам читателя НГС, посетителей вывели на улицу из-за сообщения о минировании.
Другая читательница рассказала, что в здании должна была проходить спартакиада у студентов колледжа. Когда их вывели из здания, молодые люди устроили разминку и танцы прямо на улице.
«Он похвалился, что убил ее»: боец ЧВК «Вагнер» избил жительницу Новосибирска — она в коме
45-летняя жительница Новосибирска впала в кому после того, как ее избил знакомый. Об этом НГС рассказал сын пострадавшей. Он уточнил, что напавший мужчина ранее отбывал срок за убийство, а затем заключил контракт с ЧВК «Вагнер».
Видео с избиением матери новосибирец получил через ее знакомых. Когда ему удалось определить место, он приехал туда с отцом и друзьями. Нападавший сбежал, а мама новосибирца лежала на скамейке без сознания. Сейчас женщина находится в коме. Подозреваемого задержали, он в СИЗО. СК возбудил уголовное дело.
Новый железнодорожный мост через Обь планируют построить в Новосибирске
Проект строительства нового железнодорожного моста через реку Обь между станциями Новосибирск-Главный — Новосибирск-Западный находится в стадии проработки, сообщили НГС в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги. Во сколько обойдется строительство, пока неизвестно.
«Даже нож нельзя доверить»: новосибирский студент подписал контракт с Минобороны — накануне он выписался из психбольницы
Жительница Новосибирска поделилась запутанной историей. Ее совершеннолетний сын в мае отлежал в психиатрической больнице и вышел оттуда с диагнозом. В начале июня молодой человек заключил контракт, чтобы отправиться на СВО. Однако уже на следующий день с телефоном исчез из пункта, откуда должен был отправиться на службу. Об этом он написал своей матери, но через пару дней окончательно пропал и больше не выходил на связь. С 10 июля молодого человека объявили в розыск. С того момента женщина пытается аннулировать контракт сына.