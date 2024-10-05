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Дороги и транспорт Новый железнодорожный мост через Обь планируют построить в Новосибирске

Новый железнодорожный мост через Обь планируют построить в Новосибирске

Проект строительства находится в стадии проработки

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17 комментариев

О планах строительства объекта стало известно этим летом

В Новосибирске планируют построить новый железнодорожный мост через Обь. Как сообщили НГС в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги, сколько средств потратят на возведение объекта, пока неизвестно, но работы уже идут.

— Проект строительства нового железнодорожного моста через реку Обь между станциями Новосибирск-Главный — Новосибирск-Западный находится в стадии проработки. Говорить об экономических показателях проекта, как и о его общей стоимости, в настоящее время, до проведения технико-экономического обоснования, преждевременно, — пояснили в компании.

О планах построить новый мост в июне заявил начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай. По его словам, объект позволит частично перераспределить движение поездов и увеличить пропускную способность ж/д транспорта.

Ранее стало известно, что в Новосибирске в этом году не запустят рабочее движение по четвертому мосту. Проезд должны были открыть до конца 2024 года, но концессионер не успел закончить ряд строительных работ.

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Комментарии
19
С левого берега
19 минут
Надоели планы. Дела лучше слов. В субботу на мосты не выехать из за пробок.
ruterist
4 минуты
во заживём то)))
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