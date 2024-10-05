«Бог знает, что мы тут делаем»: лучшие педагоги Новосибирска — о трудностях, достижениях и советах родителям

Учителям приходится сталкиваться со многими трудностями Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Огромные нагрузки, маленькие зарплаты, конфликты с родителями, но вместе с этим ни с чем не сравнимое счастье от общения с детьми и понимание, что твой труд точно не напрасный. Корреспондент НГС поговорила с лучшими новосибирскими педагогами — победителями профессиональных конкурсов, и узнала, как они празднуют день учителя и что могут посоветовать родителям.

«В документе была строчка, что мы оказываем услуги»

Виктория Якушева стала одним из лучших учителей региона в 2022 году Источник: МБОУ «Лицей Технополис» / «ВКонтакте»











В 2022 году Виктория Якушева вошла в пятерку лучших учителей областного конкурса «Учитель года». Тогда в группе МБОУ «Лицей Технополис» написали, что это лучший результат за всё время существования лицея.

Сейчас у Виктории Якушевой стаж 13 лет. Она пошла в учителя по стопам своей мамы, которая преподавала русский язык и литературу. В школе Виктория видела, как работает мама, как организовывает уроки и мероприятия и как много сил на это уходит.

Будущая учительница английского языка проводила с мамой много времени, узнала все тонкости работы, но идти в школу не хотела. Девушка выбрала факультет иностранных языков в НГПУ и думала, что станет переводчиком.

— Уже будучи в университете поняла, что сфера образования — это то, что мне интересно и привлекает. А переводы и туризм — это несколько другое. И там не найду я такой отдушины, какую я нахожу в образовании: эмоции детей, их любовь, их энергетика, — вспоминает Виктория Якушева.

Учитель иностранных языков понимает, что от ее деятельности и работы ее коллег зависит жизнь целого поколения. Они воспитывают, обучают детей и вкладывают в них душу. Такую работу, по мнению Виктории Якушевой, нельзя делать некачественно или халатно.

Но, помимо вклада в работу, учительница еще и получает награды. Как отмечает педагог, никакого секрета в ее успехе нет.

— Я не так давно на просторах интернета наткнулась на фразу: «Чтобы добиться успешного успеха, не надо искать секретный секрет, нужно работать работу». И мне эта фраза запомнилась, потому что она очень сильно отражает мою жизнь, мое отношение вообще ко всему. Я просто очень много работаю, и я стараюсь сделать это максимально добросовестно, — объясняет сибирячка.

Ответственность Викторию не пугает, а больше вдохновляет. Каждый день она просыпается с мыслью, что проживает жизнь не просто так, а делает что-то большое и хорошее. Так Виктория чувствует, что действительно живет, и это побуждает ее к дальнейшим подвигам и результатам.

В своей работе сибирячка видит позитивные изменения. Особенно она отмечает, что к учителям перестали относиться как к обслуживающему персоналу.

— Эта профессия, может быть, неблагодарна в плане отношения государства. Спасибо, что мы сейчас от этого уходим, потому что еще несколько лет назад у нас была прописана строчка в документе об образовании, что мы «оказываем услуги», — объясняет учительница английского языка.

Процесс образования, по мнению Виктории Якушевой, это многогранный труд, в который включены учитель, ученик и родитель. И работать должны все три стороны. Только в этом случае получится хороший результат.

А благодарность от детей Виктория встречает в своей работе часто. Видит эмоции, которые, кстати, не всегда позитивные.

— Конечно, сложно воспитывать ребенка, который не хочет, у него другие взгляды на жизнь. Но это в том числе и воодушевляющий момент: когда ты все-таки добился, когда ты все-таки мысль в эту голову вложил. Пусть не сразу, пусть на это потребуется сколько-то лет. Но когда есть результат, это очень здорово, — поделилась своими ощущениями Виктория Якушева.

Своим коллегам сибирячка в День учителя желает счастья и умения находить в рутине время для себя и семьи. Для Виктории Якушевой 5 октября — любимый праздник. В «Технополисе» проводят День самоуправления, когда старшеклассники ведут уроки, а учителя идут в 12 «У» класс. В лицее подготовка к этому дню всегда серьезная.

— Мы очень ждем этот день, чтобы снова вспомнить, как это — сидеть за партой, писать шпаргалки. Мы продумываем, кто из 12 «У» класса придет в форме, кто опоздает, кто явится без сменки, кто будет отличником, кто будет двоечником, кто будет хулиганом. И мы очень так вживаемся в роль и искренне ее отыгрываем, — рассказывает учительница.

Для педагогов также стоит цель познакомить своих учеников с профессией. Так старшеклассники могут понять, насколько сложна работа. Возможно, после дня самоуправления некоторые делают много выводов: кто-то выберет профессию, кто-то будет относиться к учителям с большим уважением.

Как отмечает Виктория Якушева, без родителей идеального результата в образовании не получится. По мнению учителя английского языка, родители должны быть включены в процесс образования.

— К сожалению, мы часто видим ситуацию, когда, например, родитель 100% поддерживает своего ребенка в каком-то вопросе, идет разбираться с учителем, ругаться, выяснять какие-то отношения. А хочется, чтобы сообща было, чтобы выслушали и сторону ребенка, и учителя, — рассуждает педагог.

Виктория Якушева пожелала, чтобы родители шли с учителями рука об руку. Тем более что цель одна — это воспитание гражданина, воспитание личности.

«Дети вдохновляют»

Учительницу наградили в правительстве Новосибирской области Источник: Марина Белова

Марину Белову, тоже учительницу английского языка, в этом году отметили в приказе Министерства РФ за достижения в педагогической деятельности. Сибирячка работает в гимназии № 12.

Больше 19 лет назад Марина Белова начала работать в школе. Про начало своей работы женщина просто говорит — судьба привела. Поступила сибирячка на филолога-переводчика, и что ее занесет в школу, даже не думала.

Как рассуждает учительница, ей нравятся в школе коллектив и дети. Последние хорошо учатся. Отдушиной становится и отпуск на всё лето. Но на другой стороне весов — эмоциональное выгорание и усталость. Работать приходится много.

— Эмоционально приходится в детей очень сильно вкладываться. А на дом уже ничего не остается, — отмечает учительница.

Марина Белова говорит, что старается отдыхать. За время летнего отпуска нужно успеть максимально зарядиться и вдохновиться, чтобы с новыми силами идти на работу осенью.

— Дети, конечно, вдохновляют. Они разные бывают, замечательные. У них какие-то новые идеи. Дети у нас очень развитые и умные. От них черпаешь очень много, что потом сам применяешь на уроках и вне уроков, — добавляет сибирячка.

За почти двадцать лет многое изменилось: и подход к преподаванию, и уроки. Самое заметное то, что всё стало технологичным и электронным. По мнению Марины Беловой, новые технологии — это возможности. Но телефоны приносить на уроки детям запретили.

— Мы давно приспособились, что дети менее усидчивые, чем раньше, к клиповому мышлению. Хотя вообще-то дети разные: кто-то усидчивый, кто-то нет. Опытный педагог найдет методику и задание для любого вида учеников, — рассуждает педагог.

Марина Белова отмечает, что сейчас в школе более индивидуальный подход к учащимся. Если кому-то больше нравится сидеть и решать задание, то так и делают. А более бойких и неусидчивых вызывают к доске.

Но технологии принесли с собой и меньше «бумажной» работы, удобно, что сейчас всё пишется в электронном журнале.

В гимназии № 12 тоже отмечают День самоуправления. И подготовка для старшеклассников, которые на день станут учителями, тут серьезная. Им заранее надо написать план урока и утвердить его.

— У нас больше 10 лет проходит День дублера. И детям очень нравится. Старшеклассники себя в роли учителей показывают, а младшие в восторге от нестандартных уроков, — объясняет Марина Белова.

В гимназии ученики подменяют учителей не только на День учителя. Также там проходят недели, например, иностранного языка, и там ученики тоже могут выступить в роли преподавателя.

Чтобы добиться успеха в профессии учителя, по словам Марины Беловой, работать приходится очень много. Помимо основных уроков, у учительницы английского внеурочная деятельность, проектная, выступления на конференциях и олимпиадах с учениками. В итоге работать приходится по 24 часа в сутки.

— Мы недавно обсуждали, что сейчас техничка зарабатывает столько же, сколько учитель, а бумажной работы меньше и психологически спокойнее. Работа учителя — это, видимо, не работа, а призвание. Поэтому Бог нас сумасшедших знает, что мы тут делаем, — рассуждает Марина Белова.

Родителям учительница советует проводить с ребенком больше времени. И в этом общении лучше исключить телефон и телевизор. А вот уроки с ребенком поделать, по мнению учителя, будет идеальным решением.

«Профессия благородная, но не всегда благодарная»

Игорь Соснин тренирует каратистов Источник: ВЦХТ / «ВКонтакте»











День учителя празднуют не только школьные преподаватели, но и педагоги дополнительного образования. А за пару недель до праздника новосибирец Игорь Сосин выиграл всероссийский конкурс «Сердце отдаю детям». Тренер по карате представлял Дворец творчества детей и учащейся молодежи «Юниор».

Игорю Сосину 26 лет, и из них он больше 20 посвятил спорту. Несколько лет назад на всероссийском турнире он получил травму колена. Она поставила точку в его карьере спортсмена.

— Мой тренер, который сейчас является президентом федерации и до сих пор считается моим наставником, — действующий тренер. Это несмотря на возраст — ему больше 70 лет. Он дал мне возможность попробовать себя в качестве его помощника. И этот огонек зажегся и загорелся, — вспоминает тренер.

Новосибирец всю жизнь мечтал о профессиональном спорте. Но сейчас он думает, что тренерство — это что-то более продолжительное. Он выступает на соревнованиях уже не сам, а руками и ногами своих учеников. И это приносит ему огромную радость.

Как объясняет Игорь Сосин, для него День учителя — это про отдачу учеников и их благодарность.

— Каждый год чувствуется их благодарность. Это радует. Как говорят, учителя — это профессия благородная, но не всегда благодарная, — отмечает Игорь Сосин.

Сейчас у тренера больше ста учеников. В системе дополнительного образования 61 человек. Но также Игорь Сосин тренирует и в других местах. К каждому ученику новосибирец пытается найти индивидуальный подход.

— Конечно, когда учеников разрослось такое количество, становится всё сложнее. Но я со всеми всегда на связи: и с родителями, и с детьми. У нас есть чат отдельный с родителями, а каждый ребенок может ко мне лично обратиться, — объясняет тренер.

По мнению преподавателя, спорт неотъемлемая часть жизни, и главное качество, которое он воспитывает, — умение ставить цели и их достигать. Игорь Сосин старается воспитать в детях стержень. А родителям Игорь советует искренне разговаривать со своими детьми.

— На мой взгляд, с любым ребенком можно договориться. Очень часто ко мне обращаются родители за помощью, что ребенок не слушается, не слышит. Но зачастую у них не выстроены точки соприкосновения. То есть очень часто родители смотрят с высоты своего опыта, — рассуждает новосибирец.

Мнение детей надо учитывать и идти на компромиссы, а не просто устанавливать правила. Особенно это сложно сейчас, во время, когда все заняты, куда-то бегут и выделить время на детей сложно. Но как отмечает Игорь Сосин, без разговоров будет сложнее.

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