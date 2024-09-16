Черная плесень в легких. Как педагог с редким диагнозом нашла смысл жизни в детях и стала лучшим учителем в стране

Наталья работает учителем с 2016 года Источник: Наталья Смарыгина / Vk.com











В 2016 году Наталье Смарыгиной из Барнаула поставили страшный диагноз — аспергиллез. На ее легких осела черная плесень. Врачи не отмеряли больше пяти лет, а она пошла работать в школу: учить детей и учиться не унывать и проживать каждый день на полную. Вопреки всем прогнозам, педагог продолжает вести активную жизнь, в прошлом году она даже заняла первое место в проекте «Учитель большой страны». Удивительная история педагога — в материале наших коллег из NGS22.RU.

«Раскрылась на все 100%»

Наталья рассказывает, что никогда не мечтала преподавать, но в педагогический всё-таки поступила.

— Сколько себя помню, никогда не играла в школу, не учила кукол. В вуз поступила, не планируя после работать по специальности. Сначала осталась в университете. Работала на истфаке лаборантом, потом методистом.

После рождения первого ребенка, дочки Ани, Наталья вовсе ушла из сферы образования. Устроилась в отдел кадров, в частную фирму, но потом захотелось праздника. Буквально. В 2011 году Смарыгина открыла свое агентство по организации торжеств.

Педагог регулярно участвует в профессиональных конкурсах по всей России Источник: Наталья Смарыгина / Vk.com

— Я чувствовала, что мне не хватает творческой реализации. Вели и детские праздники, и свадьбы, и корпоративы. Чисто для удовлетворения этой стороны своей натуры. Это было довольно прибыльно, но в 2016-м я его закрыла, потому что в школе раскрылась на все 100%.

«Пару недель дома — месяц в стационаре»

2016 год стал поворотным в судьбе будущего учителя. Казалось, была сплошная черная полоса: Наталья с мужем Алексеем потеряли ребенка, а позже у педагога нашли серьезное заболевание — аспергиллез. При нем грибок черной плесени оседает в разных органах. В случае Натальи это легкие.

— На самом деле, мне очень повезло, я попала на бронхоскопию к заведующему эндоскопическим отделением. Он тогда только-только вернулся со стажировки, проходил обучение как раз по аспергиллезу. И увидел их у меня через аппарат. Анализ всё подтвердил. Если бы этой случайности не произошло, я бы уже сейчас с вами не говорила.

На бронхоскопии Наталья ходила часто — ее с детства мучили пневмонии: и вирусные, и бактериальные. А до того, как диагностировали аспергиллез, Наталья почти не вылезала из больничных: «Пару недель дома — месяц в стационаре».

У Смарыгиных двое детей: дочка Аня и сынок Андрей Источник: Наталья Смарыгина / Vk.com

У Натальи поражено большое количество участков, нормально функционируют легкие лишь на 30%. Поэтому происходит постоянное кислородное голодание.

— Каждое утро встаешь, думаешь: «Ой, как хорошо просыпаться!» Какой бы трудный ни предстоял день. Какой бы ни была погода за окном. Отека легких за ночь не случилось — живем дальше. И так каждый день, — говорит учитель.

Женщина давно на грамотной базовой терапии, однако подобрать ее — это еще одно большое испытание.

— Противогрибковые препараты — яд для организма. У меня и ногти слезали, и волосы выпадали. Сахар скакал и вес от гормональных таблеток: 20 килограммjd туда-сюда, отеки страшные. Я их три года пила и веселилась так. Нормально, ничего. Живем.

Наталья никогда не мечтала быть учителем, но судьба пошутила Источник: Наталья Смарыгина / Vk.com

Тяжелое лечение пришлось отменить, когда Наталья узнала, что беременна. После потери в прошлом это было настоящее чудо.

— Что мы тогда только ни пробовали: традиционная, нетрадиционная медицина. Бабушки-травницы, экстрасенсы, всё, что можно. Врачи руками разводили. Мы сделали ЭКО, но ребенка, к сожалению, потеряли, — с горечью говорит женщина. — Поэтому, когда выяснилось, что я снова в положении, и мысли не было, что это не вовремя или еще что-то.

К дочке в школу

В 2019-м у Смарыгиных родился сын Андрей. В это время Наталья уже три года работала учителем английского.

— Когда мне поставили диагноз, я прошла все этапы принятия горя: от отрицания до принятия. Депрессия была самая настоящая. Вот, наверное, что меня вытянуло, это новая работа. Позвонил классный руководитель дочки и рассказал, что срочно нужен преподаватель английского языка — как раз мой профиль. Я решила, что, видимо, так и должно быть. Всё к лучшему.

Сначала у Натальи было не так много часов нагрузки, поэтому уроки казались ей отпуском, но потом она увлеклась и взяла больше. С ребятами учительница постоянно организует всевозможные активности, не скучает в 73-м лицее никто.

Наталья уверена: вставать с утра — уже чудо Источник: Наталья Смарыгина / Vk.com

— Я бы сказала, что я счастливый человек. С удовольствием иду утром на работу и вечером с работы домой. Я люблю то, что делаю, и стараюсь выполнять свои обязанности хорошо. Например, недавно мы стали сотрудничать со школой в Индии. Проводим телемосты, эфиры. Дети с обеих сторон делятся своими впечатлениями. Мы пишем открытки, отправляем посылки. Мне кажется, это очень-очень круто!

Быть полярным пингвином

Год назад Наталья заняла первое место в проекте «Учитель большой страны». Его выбирали дети, рассказывая про любимого педагога. В финал прошли конкурсанты со всей России. Профессиональные конкурсы Смарыгину не выматывают, а наоборот — помогают найти что-то новое и передать коллегам собственный опыт.

— Понимаешь, что не ты один ненормальный, а вас таких много, — шутит педагог.

Наталья говорит, что семьи у нее две: дома и на работе.

В прошлом году педагог из Барнаула стала лучшим учителем России Источник: Наталья Смарыгина / Vk.com











— Я знаю, что ко мне большинство учеников относится хорошо. Меня любят, потому что я всегда справедлива. Стараюсь не врать детям. Единожды соврав, вы навсегда потеряете вот то хрупкое чувство сотрудничества, которое вот между вами есть. Поэтому стараюсь максимально честно отвечать на все вопросы, которые они мне задают. И не всегда по теме уроков. Они у меня спрашивают, когда просят совета. Я сама просто обожаю своих детей — и не только из моего класса. Ну многие ребята из нашей школы — или выпускники, или совсем маленькие — все бегут тоже обниматься, поэтому они все мои дети.

Но любимый 8 «Б» — это, конечно, отдельная история.

— Мы как семья. Но всё идеально, разумеется, не бывает. Знаете, у нас действует принцип одного пингвина. Когда кому-то холодно, он становится внутри круга, все остальные — вокруг него и помогают согреться. Это и в жизни вообще хорошо работает. Всем советую быть теми самыми полярными пингвинами.

У Натальи две семьи: одна — в школе, другая — дома Источник: Наталья Смарыгина / Vk.com

Наталью во всех начинаниях поддерживает супруг Алексей. Познакомились они в студенческие годы и с тех пор всегда вместе.

Но настоящий пример для подражания — мама.

— Кажется, что я много успеваю! Но вы не знаете, сколько я на самом деле не успеваю! А вот мама — это батарейка, да. Супергерой.

Творить, а не вытворять

Однако и Наталья не отстает. Ведет блог в соцсетях и открыто говорит о своем заболевании.

— Когда я рассказала про диагноз, получила очень большой отклик и поддержку со стороны сообщества. Многие коллеги писали о своих проблемах со здоровьем и что боятся о них говорить. На самом деле я тогда такого эффекта совершенно не ожидала.

Сейчас учительница рассказывает об интерактивах для учеников, конкурсах и вообще о школьной жизни. За годы карьеры ей удавалось найти поход и к хулиганам.

— Дети на самом деле всегда одинаковые. Это взрослые говорят: «Да, были люди в наше время!» Но, мне кажется, добрые и злые были и есть. Нужно разбираться в каждом отдельном случае. Понять, почему именно этот ребенок так поступает. Слушать, слышать и идти навстречу.

Привлекать внимание класса — задача для педагога выполнимая, уверена Смарыгина.

Удивительно, как женщина столько успевает Источник: Наталья Смарыгина / Vk.com

— У нас часто проходят тематические уроки, на которых мы фильмы обсуждаем. С театром то же самое. Я даю очень много творческих заданий, которые реально применить к жизни. «Придумай свой стартап», допустим. На ежегодной ярмарке ребята их презентуют, рекламируют. Потом потенциальные инвесторы платят им «деньги». Такие вещи делают занятия живыми, не канцелярскими. Международное общение — тоже мотивация к изучению языка. Потому что то, что ты говоришь и как, оставляет впечатление не только о тебе, но и о городе, о стране. У нас дети учили сверстников из Индии русскому языку. И когда мы получили поздравление от них на русском — был такой восторг!

Молодым коллегам Наталья советует выступать и показывать себя, несмотря на страх. Бояться — это нормально, уверена учитель, и даже хорошо, а иначе ничего не выйдет.

Кажется, и на жизнь она смотрит так же.