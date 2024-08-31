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Образование проблема «Учителя выгорают за год»: как в Новосибирске учатся в четыре смены и в бывших коридорах — три истории из переполненных школ

«Учителя выгорают за год»: как в Новосибирске учатся в четыре смены и в бывших коридорах — три истории из переполненных школ

В одной из них учится 3638 детей, хотя по проекту должно быть только 1100

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Как правило, количество первоклассников в таких школах примерно в два-три раза больше, чем число выпускающихся учеников

Заполненные до отказа школы — реальность, в которой живут новосибирцы последние годы. Именно поэтому в шести крупных спальных микрорайонах до недавнего времени строили новые общеобразовательные учреждения, которые должны были разгрузить действующие. Но концессию сорвали, а школы так и не появились. Так что учебный 2024/2025 год для некоторых учреждений начнется в очень стесненных условиях. Каково это — учиться в третью смену, быть 36-м учеником в классе и не иметь возможности ходить в кружки из-за того, что уроки заканчиваются в 7 вечера, рассказали родители таких школьников.

«Когда дочь пошла в 1 класс, школа уже была переполнена»

У Екатерины двое детей, семья живет в микрорайоне «Дивногорский». Старший уже окончил школу, а младшая перешла в 5 класс. Школа в их микрорайоне одна — 138-я. Другая ближайшая — это СОШ №69 в Затоне, до которой непросто добраться из-за обособленного расположения самого микрорайона.

В этом году учреждению исполнилось 93 года

Учиться в 138-й, как говорит Екатерина, становится труднее с каждым годом. При проектной мощности в 300 человек здесь учится не менее 1000.

— К тому моменту, когда дочь пошла в 1 класс, школа уже была переполнена, но в пределах разумного. А начиная с 3 класса она стала учиться в третью смену с 15.10 и до 18 вечера. Это просто ребёнок с утра спит до обеда, грубо говоря, потому что родители на работе и не могут заниматься. Никаких ни кружков, ни чего-то подобного. Выходит из дома до 15 часов, идет учиться, после школы приходит, садится делать уроки часов до 22, допустим. Потом ложится спать, а утром опять предоставлена самой себе, — рассказывает Екатерина. — Когда мой сын учился в старших классах во вторую смену, у них даже особо не было никаких мероприятий в течение года, потому что просто школа была переполнена. Даже актового зала нет, есть физкультурный зал и все.

При этом женщина не хочет обвинять учителей или руководство школы, поскольку те, по ее словам, «стараются из последних сил» и тоже страдают от высокой нагрузки.

Она говорит, что в этом году набрали шесть первых классов, в них учатся по 30 человек. В классе у ее дочери тоже 30 учеников.

— Сейчас, как я поняла, попробовали решить проблему: сказали, что первоклассников будут возить на другой конец города, в жилмассив «Радуга Сибири» — там новая школа №221, — рассказала Екатерина. — Я не знаю, так ли это. Вроде как, местные депутаты решили организовать, но будет ли в итоге — непонятно. Пока на уровне слухов. Самой дочери туда ездить, своим ходом — ну я бы не стала отпускать. Ей только 11 лет, а это переезды, дороги не везде отремонтированы, да и просто далеко.

Недостроенная школа, которая должна была появиться усилиями концессионера

Проблему могло бы решить строительство новой школы, тем более, планы такие были: в микрорайоне Новомарусино, через дорогу от Дивногорского, действительно пару лет назад начинали строить школу. Будущее учреждение — одна из шести школ города, которые должны были появиться в 2023–2024 годах. Но сроки постоянно сдвигались, а в итоге концессия, по которой и возводили школы, провалилась.

Строительством школ занималась ООО «Тридцать пятая концессионная компания „Просвещение“» (сейчас — ООО «Школа на Николая Сотникова»). Выручка компании в 2023 году оказалась нулевой, прибыль — 3 тысячи рублей. Ее руководитель — Отто Сопроненко, учредитель — ООО «СБ Капитал» (в учредителях тоже Отто Сопроненко). Это бывший заместитель руководителя департамента жилищной политики и жилищного фонда Москвы. В мае его задержали по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (из-за освоения 3,1 миллиарда рублей). Известно, что власти планируют заменить концессионера.

— Никто не знает, нас все кормят завтраками. Говорят, что будет-будет школа, а когда будет — никто не знает. Школа вот недостроенная стоит, никто её не строит, зато в округе постоянно новые дома строят. В какую школу эти дети пойдут? — задается вопросом Екатерина.

У семьи были планы переехать из «Дивногорского» в другой район, менее отдаленный, где не будет таких проблем со школами. Но все упирается в денежный вопрос — с нынешней ипотекой, говорит она, это вряд ли осуществимо. Теперь все надежды Екатерины связаны с достройкой школы в Новомарусино — она надеется, что ее закончат в ближайшие пару лет.

Перекрыли этаж в компактной школе

Андрей водит сына в школу №40 на улице Крашенинникова, в этом году мальчик пойдет в четвертый класс. И без того небольшая и старенькая школа (82 года), недавно лишилась четвертого этажа — его перекрыли из-за угрозы разрушения.

Четвертый этаж в этой школе решили закрыть

В мае этого года в школе уже был тревожный инцидент: прямо во время урока обвалилась плитка на третьем этаже.

— Ну как обвалилась: два квадрата упало этой обшивки декоративной. Шум, конечно, подняли, как будто на весь класс плита упала. Ну нет, никого не задело, просто напугались все, — объясняет Андрей. — Здание-то очень старое, и здесь все перекрытия деревянные. И из-за этого, в общем-то, вопрос насчет капремонта и поставили. Хотелось бы, чтобы коробку кирпичную оставили, а перекрытия убрали. Из-за опасений четвертый этаж перекрыли, и хоть учебный год еще не начался, но школа точно уплотнится. До этого-то все в две смены учились. Мой сын, например, во вторую.

Сам Андрей тоже работает в этой школе. По его словам, упавшая плитка стала тревожным звоночком. Крышу в школе каждый год проверяют, листы перестилают, но от разрушений, связанных с солидным возрастом здания, это не спасает.

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Но пугает его другое — никто не обещает конкретики по ремонту старенькой школы.

— Идут разговоры, что будут делать реконструкцию в следующем году или еще через год. Но этого никто не знает: директор школы решения окончательно не принимает, департамент образования — тоже. Он может только обратиться в министерство образования. Ну а представляете, какая это емкая по времени и дорогостоящая процедура — обрушить все этажи в четырехэтажном здании и заново все уложить? Два года, получается, дети будут учиться не на четырех этажах, как раньше, а на трех, — переживает он. — При этом в школе, грубо говоря, 700 с лишним детей. Всё, что есть — учительские, кабинеты и прочее-прочее — всё отдается под классы.

Ситуацию также усложняют строящиеся рядом кварталы. Андрей подсчитывает: если в ближайшее время со школой что-то не придумать, в СОШ №40 будет невозможно учиться.

— Завтра дома, которые окружают эту школу, могут снести. Никто же не говорит, что такое быть не может? Тут очень старый квартал, дома — двух-, трехэтажки 40-х годов постройки. Уже за Титова, прямо напротив, 15-, 20-этажные дома нового поколения строят. А ситуацию можно решить. Вот у нас за школой есть заброшенный сад, туда бы спокойно один корпус школы влез бы, это хоть как-то бы помогло. Но не сильно, конечно. С каждым годом всё уплотняются и уплотняются, — рассуждает мужчина.

«Заходят 14 первых классов, выпускается 3 одиннадцатых»

Школа в микрорайоне одна, поэтому классом с литерой «Р» здесь никого не удивишь

Ангелина (имя изменено по просьбе героини) — жительница «Плющихинского». На весь огромный жилмассив здесь всего одна школа — 216-я. В ней сегодня учится 3638 человек при вместимости 1100. Женщина называет ее самой переполненной не только для Новосибирска, но и для России вообще. Так ли это, достоверно не известно, но, например, в прошлом году красноярская школа №156 хотела подать заявку в Книгу рекордов Гиннеса: там при проектной вместимости в 1280 учеников школу посещают 3150 детей. Показатели новосибирской школы выше, так что вполне вероятно, именно она может быть рекордсменом по стране.

— Заходят каждый год 14 первых классов, а выпускается — 3 одиннадцатых. Вот первый «Р» у нас есть. Переполненные классы по 36 человек. Заполнилась школа прямо сразу — больше вести детей-то некуда, — объясняет Ангелина. — Рекреации еще не были перекрыты под классы, было меньше накрытий в столовой. Сейчас столовая не успевает обеспечить такое количество учеников горячим питанием. Еда остывает, потому что нужно накрыть сразу на большое количество человек. А что в гардеробе творится — это просто куча мала.

У женщины двое детей, в этом году они пойдут во второй и седьмой классы. Со сменами в школе тоже всё непросто: есть две основных и две промежуточных. По-другому принять и обучить всех детей оказалось просто невозможно.

— У меня оба ребёнка будут учиться во вторую смену. Вот смотрите, у нас первая смена у детей — это первый, пятый, девятый и, по-моему, одиннадцатый класс. Приходят в 8 утра. Дальше идёт смена в 8.50, но это не первая. Дальше идёт смена в 12 и вроде бы в 13.30. То есть, грубо говоря, их четыре. У старшего ребенка последний урок заканчивается в 19-19.30 — ну это вообще ни о чём, они там просто уже не соображают, они сидят и спят. Мой старший ребенок не успевает зайти домой, чтобы скинуть рюкзак, потому что в 8 вечера у него айкидо.

Ангелина не винит в сложившейся ситуации учителей. Те, по ее словам, сами выгорают и увольняются из-за сумасшедшей нагрузки

Как говорит Ангелина, в последние годы, чтобы разместить детей с комфортом, на нескольких этажах перекрыли рекреации и сделали там кабинеты. Теперь подумывают что-то сделать с гардеробной — там тоже может появиться кабинет.

— Это не вина как таковой школы — дети тоже должны где-то учиться. Очень большая текучка кадров в нашей школе за счёт её переполненности. Приходит молодежь, у них глаза горят. У меня вот сосед физик был в этой школе — за год человека съели, он выгорел совсем. Говорит: «Я не могу в таком дурдоме работать». И учителя каждый год уходят. Первый месяц вообще доводят молодых девчонок до ручки. Родители причем особенно, ну или, может, отчеты, или количество детей. У нас у многих учителей два классных руководства — это 72 ребёнка, и у каждого по два родителя, в основном, — говорит она. — Я не могу сказать, что в нашей школе плохие педагоги. Представляете, как на них вот этот стресс сказывается? Такой огромный поток детей, родителей способствует быстрому выгоранию человека на работе, вот и всё. И потом человек начинает, скорее всего, относиться к этому автоматически.

Школа, которую так и не удалось построить

Школу №216 планировали разгрузить новым учреждением на улице Татьяны Снежиной. Но эта школа стала одной из шести, которые обещал возвести и так и не закончил концессионер.

— Активная стройка шла, наверное, до января-февраля. Потом там собрали на стройке какое-то собрание, я на нем поприсутствовала. Приехали большие люди, надели белые каски, сказали: «Все хорошо, концессия такая-то, мы строим, все будет к 2025 году». Я звонила на горячую линию Путину, потом перезвонили уже из нашего департамента образования, сказали, что поступил сигнал, все будет хорошо, и к 2025 году дети будут учиться. А сейчас все вообще остановили, даже кран разобрали. Так мы и остались без школы, — добавляет она.

Ангелина регулярно проезжает мимо долгостроя — недавно там вели режим повышенной готовности из-за разрушения конструкций.

Корреспондент НГС отправила запрос в мэрию по ситуациям, связанным с концессионером, недостроенными школами и реконструкцией и капремонтом старых школ. Ответ пока не поступил.

1 сентября в 2022 году мы побывали в школе №216, где на тот момент было 14 классов. Руководит переполненным учреждением очень молодой директор.

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Комментарии
41
Сергей Баталов
31 августа 2024, 09:42
Скажите огромное спасибо бывшему сварщику, застроившему пустырь огромными человейниками с крошечными и дешевым квартирами-сотами. Какие школы, какие детские сады, какие магазины? О чём вы? Как нам врали в 90-е - рынок все выровняет. Ну, вот, "рынок порешал". Продажа квартир приносит прибыль застройщику, а что ему приносит стройка школ? Ничего... Только сейчас, на тридцать девятом году "перестройки" допёрли - все процессы должно регулировать государство. Даже ежу понятно, что на определённое количество квартир должно строится определённое количество школ и садиков. По факту - в три раза больше школ, чем построили. Ежу, но не сварщику. Люди не виноваты, что в таком огромном микрорайоне, набитом под завязку дешевыми человейниками, только одна школа. Сварщики виноваты со своими уродливыми бизнес-планами. Нет у них государственного мышления. Одно бабло в глазах.... А люди теперь - страдают.... На нары бы его.... Этот - точно "заслужил".
bla-bla-bla
31 августа 2024, 10:20
Мэры, разные "правители"даже вообще не горят желанием, что-либо делать и ничего...
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