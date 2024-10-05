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Происшествия «Должна была пройти спартакиада»: новосибирские студенты устроили танцы после эвакуации ДКЖ — видео

«Должна была пройти спартакиада»: новосибирские студенты устроили танцы после эвакуации ДКЖ — видео

Сегодня в дворце культуры проходила спартакиада

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6 комментариев

Спартакиаду решили провести прямо на улице

Студенты одного из новосибирских колледжей, которые оказались в ДК имени Железнодорожников в момент сообщения о минировании, устроили разминку и танцы перед зданием. Кадрами поделилась читательница НГС.

Студенты не отчаялись и нашли, чем заняться на улице

— Там должна была проходить спартакиада у студентов первого курса колледжа. Но в итоге прибежали работники и экстренно эвакуировали ребят, поэтому студенты провели её на улице, в то время как в здании работала полиция. Они обыскивали раздевалки, где переодевались участники, — говорит автор видео.

Сообщение о минировании ДКЖ, как сообщал НГС, поступило днём 5 октября. Силовики проверили здание, студентов впустили обратно, уточнил очевидец.

Официальных комментариев от правоохранительных органов не поступало.

Обновлено:

— Предметов, угрожающих жизни и здоровью граждан не обнаружено, — сообщили в МВД.

В начале сентября в Новосибирске эвакуировали посетителей ТЦ «Мега» — причиной стал муляж бомбы.

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Комментарии
6
☣Токсинья ⚡ Мерзоткина☢
48 минут
Нннда, шарага дело ткоэ, асобенна, када живёшь в общяге.
Простой сибиряк
45 минут
Раньше были ПТУ, сейчас колледжи?
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