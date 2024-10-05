«Должна была пройти спартакиада»: новосибирские студенты устроили танцы после эвакуации ДКЖ — видео

Студенты одного из новосибирских колледжей, которые оказались в ДК имени Железнодорожников в момент сообщения о минировании, устроили разминку и танцы перед зданием. Кадрами поделилась читательница НГС.

— Там должна была проходить спартакиада у студентов первого курса колледжа. Но в итоге прибежали работники и экстренно эвакуировали ребят, поэтому студенты провели её на улице, в то время как в здании работала полиция. Они обыскивали раздевалки, где переодевались участники, — говорит автор видео.