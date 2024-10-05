«Должна была пройти спартакиада»: новосибирские студенты устроили танцы после эвакуации ДКЖ — видео

Студенты одного из новосибирских колледжей, которые оказались в ДК имени Железнодорожников в момент сообщения о минировании, устроили разминку и танцы перед зданием. Кадрами поделилась читательница НГС.
— Там должна была проходить спартакиада у студентов первого курса колледжа. Но в итоге прибежали работники и экстренно эвакуировали ребят, поэтому студенты провели её на улице, в то время как в здании работала полиция. Они обыскивали раздевалки, где переодевались участники, — говорит автор видео.
Сообщение о минировании ДКЖ, как сообщал НГС, поступило днём 5 октября. Силовики проверили здание, студентов впустили обратно, уточнил очевидец.
Официальных комментариев от правоохранительных органов не поступало.
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— Предметов, угрожающих жизни и здоровью граждан не обнаружено, — сообщили в МВД.
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