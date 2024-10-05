В Новосибирске эвакуировали посетителей ДКЖ — поступило сообщение о минировали

Посетителей ДК имени Железнодорожников на Челюскинцев, 11 эвакуировали днём в субботу, 5 октября. Об этом сообщил читатель НГС.
По словам очевидца, посетителей вывели на улицу из-за сообщения о минировании.
НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области, в ведомстве уточняют информацию.
В Росгвардии пока не прокомментировали сообщение, в самом ДК не ответили на звонок корреспондента НГС.
В начале сентября в Новосибирске эвакуировали посетителей ТЦ «Мега» — причиной стал муляж бомбы.