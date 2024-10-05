НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+13°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+13°

пасмурно, без осадков

ощущается как +11

3 м/c,

южн.

 757мм 49%
Подробнее
5 Пробки
USD 94,87
EUR 104,74

Эвакуация в ДКЖ

Лучшие учителя Новосибирска
Лайфхаки для уютного дома
Сверхдоходы у курьеров
Родители о школьных чатах
Новости в Telegram
Контрактник исчез по дороге на СВО
Происшествия В Новосибирске эвакуировали посетителей ДКЖ — поступило сообщение о минировали

В Новосибирске эвакуировали посетителей ДКЖ — поступило сообщение о минировали

Посетителей вывели на улицу

306
1 комментарий

В полиции уточняют информацию

Посетителей ДК имени Железнодорожников на Челюскинцев, 11 эвакуировали днём в субботу, 5 октября. Об этом сообщил читатель НГС.

По словам очевидца, посетителей вывели на улицу из-за сообщения о минировании.

НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области, в ведомстве уточняют информацию.

В Росгвардии пока не прокомментировали сообщение, в самом ДК не ответили на звонок корреспондента НГС.

В начале сентября в Новосибирске эвакуировали посетителей ТЦ «Мега» — причиной стал муляж бомбы.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
1 минута
А что не пишите про "замерзающих" горожан, как писали всю неделю? Сейчас на улице +16, вдруг кто мёрзнет. С октября и надо было запускать отопление, т. е сейчас, а не начинать отопительный сезон с 16 сентября в угоду угольным олигархам. Сколько тепла уходит на улицу через открытые окна? Или всем неважно, сколько платить и чем дышать?
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Вернулись в школу — подцепили корь и ветрянку. Вирусолог ответил, ждать ли вспышек «детских» болезней осенью и как себя защитить
Анонимное мнение
Мнение
«Вылетите из машины — водитель даже не подойдет»: журналистка НГС — о равнодушии тех, кто несет ответственность за вашу жизнь
Анонимное мнение
Мнение
У Овнов конфликты в любви, у Тельцов — переутомление: таро-гороскоп на октябрь для всех знаков Зодиака
Анонимное мнение
Мнение
Хитрый жук: возвращение того самого Бёртона в макабр-сиквеле «Битлджус»
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
«Люди везде хотят жить комфортно»: сибирячка ужаснулась жизни в Барнауле — что заставило ее переехать в другой город
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Новый профиль ,42

Марина,48

johngalt,41

Pаvel,36

Alex,48

Прекрасная,47

Начать знакомиться
Объявления

Оформление документов для растаможки АВТО во Владивостоке

4 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление