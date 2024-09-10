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Происшествия Устройство оказалось муляжом: из-за чего в Новосибирске эвакуировали ТЦ «Гигант» — фото

Устройство оказалось муляжом: из-за чего в Новосибирске эвакуировали ТЦ «Гигант» — фото

Предмет обследовали саперы и сотрудники ФСБ

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На месте работали саперы

Взрывотехники Росгвардии и ФСБ обследовали подозрительный предмет, из-за которого 10 сентября из новосибирского ТЦ «Гигант» на Мочищенском шоссе эвакуировали людей.


— Прибывшие на место сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН «Сибирь» регионального Управления Росгвардии обнаружили предмет с прикрепленными к нему с помощью изоленты проводами и элементами питания. В ходе обследования подозрительной находки саперы Росгвардии идентифицировали ее как самодельное взрывное устройство, — сообщили в Росгвардии.

После сотрудники ФСБ выяснили, что предмет является муляжом и опасности не представляет.

Ранее НГС писал, что в Новосибирске эвакуировали посетителей и врачей поликлиники №21.

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