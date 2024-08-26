«Все выбежали на улицу в дождь»: в Новосибирске эвакуировали посетителей и врачей поликлиники №21

Сегодня утром, 26 августа, в Новосибирске эвакуировали работников и посетителей поликлиники №21. Об этом НГС рассказал читатель.
— Сегодня в поликлинике на Мира, 63 в 8:00 часов объявлена пожарная тревога, всех эвакуировали на улицу под дождь, — заявил новосибирец.
По словам мужчины, возгорание произошло в регистратуре. Все посетители оперативно вышли на улицу, а когда зашли обратно, все уже потушили. Новосибирец отметил, что, по предварительной информации, с потолка капала вода на проводку — от замыкания загорелся стеллаж с карточками.
В приёмной поликлиники корреспонденту НГС отказались комментировать ситуацию.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области пояснили, что специалисты ведомства не реагировали на это возгорание.
Ранее НГС писал о том, как крупный пожар вспыхнул недалеко от стадиона «Чкаловец».
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