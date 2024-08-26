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Происшествия «Все выбежали на улицу в дождь»: в Новосибирске эвакуировали посетителей и врачей поликлиники №21

«Все выбежали на улицу в дождь»: в Новосибирске эвакуировали посетителей и врачей поликлиники №21

По словам посетителя, в регистратуре произошло возгорание

956
5 комментариев

Поликлиника находится на улице Мира

Сегодня утром, 26 августа, в Новосибирске эвакуировали работников и посетителей поликлиники №21. Об этом НГС рассказал читатель.

— Сегодня в поликлинике на Мира, 63 в 8:00 часов объявлена пожарная тревога, всех эвакуировали на улицу под дождь, — заявил новосибирец.

По словам мужчины, возгорание произошло в регистратуре. Все посетители оперативно вышли на улицу, а когда зашли обратно, все уже потушили. Новосибирец отметил, что, по предварительной информации, с потолка капала вода на проводку — от замыкания загорелся стеллаж с карточками.

В приёмной поликлиники корреспонденту НГС отказались комментировать ситуацию.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области пояснили, что специалисты ведомства не реагировали на это возгорание.

Если вам известны обстоятельства этого происшествия, то сообщите об этом в редакцию НГС.

Звоните8-923-157-00-00
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Ранее НГС писал о том, как крупный пожар вспыхнул недалеко от стадиона «Чкаловец».

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Комментарии
5
Гость
26 августа 2024, 11:06
всякая ерунда в новостях, нам то это зачем?!
Гость
26 августа 2024, 11:09
На что только не пойдут, чтобы карточку не искать
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