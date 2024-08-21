Крупный пожар вспыхнул недалеко от стадиона Чкаловец — на Театральной загорелись гаражи

Крупный пожар вспыхнул недалеко от стадиона Чкаловец в Дзержинском районе Новосибирска. Как сообщают очевидцы, рядом со спортивным объектом загорелись гаражи.
Судя по кадрам, опубликованным в телеграм-канале «АСТ-54 Black», загорелись металлические капитальные гаражи около улицы Театральная.
Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, огонь уничтожил три автомобиля, которые находились внутри гаража. Во время пожара никто не пострадал.
Ранее в Новосибирске загорелась квартира на десятом этаже жилого дома на Выборной.
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