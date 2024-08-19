НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+21°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+21°

пасмурно, без осадков

ощущается как +19

5 м/c,

южн.

 745мм 61%
Подробнее
5 Пробки
USD 88,91
EUR 97,84

Крупный град в городе Обь

Студентам не хватает жилья
Бизнесмены на фото с ОПГ
Что не забыть перед 1 сентября
Прошла через ад ради семьи
Жизнь как в кино
Возрождают древнерусский спорт
Мы в Telegram
Подсмотрено в родительских чатах
Происшествия «Видели детей на балконе»: на Выборной загорелась квартира на десятом этаже

«Видели детей на балконе»: на Выборной загорелась квартира на десятом этаже

На месте работают пожарные

1 988
3 комментария

Информации о пострадавших нет

Квартира загорелась на десятом этаже жилого дома на Выборной. Об этом в понедельник сообщили очевидцы в группе «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте». В публикации не указан номер дома.

— Кто-то поджёг там квартиру, ничего понять не можем, там пожарка приехала. Что-то горело в квартире, видели детей на балконе. Сейчас пожарные начинают до конца убирать, — говорит автор видео из дома напротив.

Пожар произошёл на верхнем этаже жилого дома

В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области пока не прокомментировали инцидент. О пострадавших не сообщается.

Ранее НГС писал, что в в Новосибирске произошел пожар в жилом бараке — людей эвакуировали.

Читайте также

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

Обновлено: в МЧС сообщили, что на балконе квартиры горели вещи, площадь пожара составила 4 квадратных метра. Возгорание ликвидировали, хозяева квартиры были на месте и не пострадали.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Пожар МЧС Улица Выборная
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
19 августа 2024, 14:15
А лисички взяли спички, к морю синему пошли, море синее зажгли.
Гость
19 августа 2024, 15:00
Не оставляйте детей без присмотра! И пожаров не будет!
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Проще закопать деньги на поле чудес». Журналист — о том, почему китайцы не придут в Россию с заводами
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Мнение
«Предлагаю выписывать людям абонемент в СИЗО»: дочь экс-гендиректора ФК «Новосибирск» — о его уголовном преследовании
Алина Перлова
​Китаист и переводчик
Мнение
Чистое море и пустой пляж. Туристка — об отдыхе с палатками под Анапой
Валерия Дульская
Заместитель главного редактора
Мнение
Индийские курьеры и персидские трущобы: репортаж из Еревана, который так полюбили россияне
Дмитрий Капустин
Мнение
Почему в Турции стало много ДТП с россиянами? Журналист — о движении на дорогах в этой стране
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Рекомендуем
Знакомства

Михаил,36

Bodya,25

Katerina,40

Елена,47

Ал,43

Сергей ,36

Начать знакомиться
Объявления

Наушники AirPods Pro 2

2 000 ₽

Эвакуации авто

3 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Добавить объявление