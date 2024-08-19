«Видели детей на балконе»: на Выборной загорелась квартира на десятом этаже

Информации о пострадавших нет

Квартира загорелась на десятом этаже жилого дома на Выборной. Об этом в понедельник сообщили очевидцы в группе «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте». В публикации не указан номер дома.

— Кто-то поджёг там квартиру, ничего понять не можем, там пожарка приехала. Что-то горело в квартире, видели детей на балконе. Сейчас пожарные начинают до конца убирать, — говорит автор видео из дома напротив.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области пока не прокомментировали инцидент. О пострадавших не сообщается.

Ранее НГС писал, что в в Новосибирске произошел пожар в жилом бараке — людей эвакуировали.

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Обновлено: в МЧС сообщили, что на балконе квартиры горели вещи, площадь пожара составила 4 квадратных метра. Возгорание ликвидировали, хозяева квартиры были на месте и не пострадали.