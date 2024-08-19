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Происшествия Проверили 12 зданий за неделю: шесть сообщений о лжеминировании поступило в Новосибирской области

Проверили 12 зданий за неделю: шесть сообщений о лжеминировании поступило в Новосибирской области

Силовики возбудили уголовные дела по статье о ложном сообщении о факте терроризма

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4 комментария
Силовики проверили торговые центры и административные здания

В Новосибирской области за неделю поступило Шесть сообщений о лжеминировании административных зданий и торговых центров.

Об этом 19 августа рассказал начальник ГУ МВД по региону Андрей Кульков во время оперативного совещания при губернаторе Андрее Травникове.

— Обследовано 12 объектов, на прилегающей территории и в самих помещениях взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено. Возбуждены уголовные дела по факту заведомо ложного сообщения о факте терроризма, — рассказал Андрей Кульков.

Недавно посетителей ТЦ «Плехановский» засыпало порошком во время пожарной тревоги. Там сработала система порошкового пожаротушения.

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Комментарии
4
Гость
19 августа 2024, 11:22
Не так и много
Гость
19 августа 2024, 11:24
что
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