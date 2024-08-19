Проверили 12 зданий за неделю: шесть сообщений о лжеминировании поступило в Новосибирской области

В Новосибирской области за неделю поступило Шесть сообщений о лжеминировании административных зданий и торговых центров.
Об этом 19 августа рассказал начальник ГУ МВД по региону Андрей Кульков во время оперативного совещания при губернаторе Андрее Травникове.
— Обследовано 12 объектов, на прилегающей территории и в самих помещениях взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено. Возбуждены уголовные дела по факту заведомо ложного сообщения о факте терроризма, — рассказал Андрей Кульков.
Недавно посетителей ТЦ «Плехановский» засыпало порошком во время пожарной тревоги. Там сработала система порошкового пожаротушения.