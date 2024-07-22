Посетителей ТЦ «Плехановский» засыпало порошком — в торговом центре сработала пожарная тревога

В Новосибирске посетителей ТЦ «Плехановский» засыпало порошком во время пожарной тревоги. Видео с места инцидента опубликовали в телеграм-канале МАСС.
— В ТЦ «Плехановский» сработала система порошкового пожаротушения. Сотрудники ТЦ сработали слаженно и помогли посетителям самостоятельно покинуть помещение, — пояснили в ведомстве.
Через 7 минут на место прибили спасатели МАСС и пожарные. Во время пожарной тревоги никто не пострадал, возгорания не обнаружено.
Ранее Новосибирске провели эвакуацию посетителей и сотрудников ТЦ «Сибирский молл». В пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что там произошла ложная сработка пожарной сигнализации.