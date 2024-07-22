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Происшествия Посетителей ТЦ «Плехановский» засыпало порошком — в торговом центре сработала пожарная тревога

Посетителей ТЦ «Плехановский» засыпало порошком — в торговом центре сработала пожарная тревога

Во время эвакуации никто не пострадал

1 464
16 комментариев
Инцидент произошел сегодня, 22 июля

В Новосибирске посетителей ТЦ «Плехановский» засыпало порошком во время пожарной тревоги. Видео с места инцидента опубликовали в телеграм-канале МАСС.

— В ТЦ «Плехановский» сработала система порошкового пожаротушения. Сотрудники ТЦ сработали слаженно и помогли посетителям самостоятельно покинуть помещение, — пояснили в ведомстве.

Через 7 минут на место прибили спасатели МАСС и пожарные. Во время пожарной тревоги никто не пострадал, возгорания не обнаружено.

Ранее Новосибирске провели эвакуацию посетителей и сотрудников ТЦ «Сибирский молл». В пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что там произошла ложная сработка пожарной сигнализации.

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Пожар ТЦ Эвакуация Новосибирск
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Комментарии
16
Олег0707
22 июля 2024, 20:00
Даже не знал, что есть у нас такой торговый центр.
Grape Reflection 🍇
22 июля 2024, 20:16
Мне кажется нашу госдуму тоже засыпало...
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