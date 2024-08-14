«Местные уверены, что поджог»: возле десятиэтажки на Плахотного вспыхнул пожар — кадры с огнем

Сообщение о возгорании мусора поступило в МЧС в 14:55 Источник: «АСТ-54 Black» / telegram











Днем 14 августа на левом берегу Новосибирска произошел пожар. Как сообщили в телеграм-канале «АСТ-54 Black», возгорание вспыхнуло на мусорной площадке на улице Плахотного.



Инцидент случился возле десятиэтажного дома на улице Плахотного, 74. Очевидцы сняли возгорание на видео.



— Местные жители уверены, что был совершен поджог, — сказано в сообщении. — Последний раз вывозили крупногабаритный мусор 21 июня. Подано и зарегистрировано 12 жалоб и претензий.

Место возгорания сняли на видео Источник: «АСТ-54 Black» / t.me

В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области НГС уточнили, что сообщение о возгорании мусора поступило в 14:55 часов. На место прибыло пожарно-спасательное подразделение, которое оперативно ликвидировало возгорание.



— Существовала угроза перехода огня на гаражи, гаражи были вскрыты, горение в гаражах не допущено. Хозяева на месте вызова, имущество в гаражах не пострадало, — сообщили в ведомстве.



НГС также обратился в ООО «УК ЖКХ-Партнер» с просьбой прокомментировать данные о вывозе мусора. В организации подтвердили, что проблема действительно существует:



— Мы в курсе, что проблема с вывозом, неоднократно направлялись письма в МУП «САХ», в том числе по Плахотного, 74, и оставляли заявки по телефону, — объяснили в компании.



НГС направил запрос в МУП «САХ» с просьбой прокомментировать информацию о происшествии.



В начале августа в Новосибирске загорелся автомобиль. Пожар вспыхнул на Бердском шоссе.

