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Происшествия «Местные уверены, что поджог»: возле десятиэтажки на Плахотного вспыхнул пожар — кадры с огнем

«Местные уверены, что поджог»: возле десятиэтажки на Плахотного вспыхнул пожар — кадры с огнем

Возгорание случилось на площадке для мусора

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Сообщение о возгорании мусора поступило в МЧС в 14:55

Днем 14 августа на левом берегу Новосибирска произошел пожар. Как сообщили в телеграм-канале «АСТ-54 Black», возгорание вспыхнуло на мусорной площадке на улице Плахотного.

Инцидент случился возле десятиэтажного дома на улице Плахотного, 74. Очевидцы сняли возгорание на видео.

— Местные жители уверены, что был совершен поджог, — сказано в сообщении. — Последний раз вывозили крупногабаритный мусор 21 июня. Подано и зарегистрировано 12 жалоб и претензий.

Место возгорания сняли на видео

В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области НГС уточнили, что сообщение о возгорании мусора поступило в 14:55 часов. На место прибыло пожарно-спасательное подразделение, которое оперативно ликвидировало возгорание.

— Существовала угроза перехода огня на гаражи, гаражи были вскрыты, горение в гаражах не допущено. Хозяева на месте вызова, имущество в гаражах не пострадало, — сообщили в ведомстве.

НГС также обратился в ООО «УК ЖКХ-Партнер» с просьбой прокомментировать данные о вывозе мусора. В организации подтвердили, что проблема действительно существует:

— Мы в курсе, что проблема с вывозом, неоднократно направлялись письма в МУП «САХ», в том числе по Плахотного, 74, и оставляли заявки по телефону, — объяснили в компании.

НГС направил запрос в МУП «САХ» с просьбой прокомментировать информацию о происшествии.

В начале августа в Новосибирске загорелся автомобиль. Пожар вспыхнул на Бердском шоссе.

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ПО ТЕМЕ
МУП САХ Возгорание Пожарные Мусор Крупногабаритный мусор
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