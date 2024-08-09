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Происшествия Полностью охвачен огнем: в Новосибирске ночью на шоссе загорелся автомобиль — видео

Полностью охвачен огнем: в Новосибирске ночью на шоссе загорелся автомобиль — видео

Пламя полностью уничтожило автомобиль

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9 комментариев
Водителя рядом не было видно

В Новосибирске в ночь с 8 на 9 августа загорелся автомобиль. Инцидент произошел на Бердском шоссе. Информация об этом появилась в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».

Как рассказали подписчики «АСТ-54», пожар произошел около трех часов ночи. Пламя полностью уничтожило автомобиль.

Автомобиль стоял посреди дороги

Судя по видео, машина загорелась спереди. Информации о пострадавших не поступало.

На прошлой неделе в Новосибирске в Дзержинском районе загорелась цистерна с битумом. Из нее вырывался черный дым.

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Комментарии
9
Татьяна 53
9 августа 2024, 10:17
"Автомобиль стоял посреди дороги" Вот причина возгорания
кулькулятр
9 августа 2024, 08:52
Подожгли, наверное. Чобы оно само по себе загорелось?
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