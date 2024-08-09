Полностью охвачен огнем: в Новосибирске ночью на шоссе загорелся автомобиль — видео

В Новосибирске в ночь с 8 на 9 августа загорелся автомобиль. Инцидент произошел на Бердском шоссе. Информация об этом появилась в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».
Как рассказали подписчики «АСТ-54», пожар произошел около трех часов ночи. Пламя полностью уничтожило автомобиль.
Судя по видео, машина загорелась спереди. Информации о пострадавших не поступало.
На прошлой неделе в Новосибирске в Дзержинском районе загорелась цистерна с битумом. Из нее вырывался черный дым.
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