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Происшествия Рядом стояли дети: цистерна с битумом загорелась рядом с Трикотажной

Рядом стояли дети: цистерна с битумом загорелась рядом с Трикотажной

Момент тушения попал на видео

1 350
13 комментариев
Причина возгорания неизвестна

В Новосибирске 31 июля в Дзержинском районе загорелась цистерна с битумом. Ее заметили около 20:00.

Подробности рассказали в пресс-службе агентства безопасности «Гвардия». Экипаж ГБР возвращался с вызова. На повороте с улицы Трикотажной на Гоголя бойцы заметили горящую цистерну.

— Она стояла на обочине дороги справа, а люк был открыт настежь и вверх вырывался столб огня и чёрного густого дыма. Поблизости находились четверо ребятишек, два мальчика и две девочки, с интересом наблюдавших за процессом горения, — пишет «Гвардия».

Момент тушения огня попал на видео

Сотрудники агентства остановились, отвели детей на безопасное расстояние и вызвали пожарных. Экипаж МЧС прибыл через три минуты, бочку залили водой. В результате никто не пострадал.

В Бердске в ночь с 30 на 31 июля загорелось два автомобиля. Местные жители подозревают, что это был поджог.

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Цистерна Возгорание АБ Гвардия Новосибирск
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Комментарии
13
kolhoznik
1 августа 2024, 16:17
цистерна))) ага танкер ) битумоварка аля-оглы, на нее даже воду жалко тратить так бы прогорела
иккенхисацу
1 августа 2024, 15:30
Это нормальные методы работы для Оглы
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