Рядом стояли дети: цистерна с битумом загорелась рядом с Трикотажной

Причина возгорания неизвестна Источник: АБ ГВАРДИЯ











В Новосибирске 31 июля в Дзержинском районе загорелась цистерна с битумом. Ее заметили около 20:00.

Подробности рассказали в пресс-службе агентства безопасности «Гвардия». Экипаж ГБР возвращался с вызова. На повороте с улицы Трикотажной на Гоголя бойцы заметили горящую цистерну.

— Она стояла на обочине дороги справа, а люк был открыт настежь и вверх вырывался столб огня и чёрного густого дыма. Поблизости находились четверо ребятишек, два мальчика и две девочки, с интересом наблюдавших за процессом горения, — пишет «Гвардия».

Момент тушения огня попал на видео Источник: АБ ГВАРДИЯ

Сотрудники агентства остановились, отвели детей на безопасное расстояние и вызвали пожарных. Экипаж МЧС прибыл через три минуты, бочку залили водой. В результате никто не пострадал.



В Бердске в ночь с 30 на 31 июля загорелось два автомобиля. Местные жители подозревают, что это был поджог.

