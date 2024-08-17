«Все горит, вызывай»: в Новосибирске произошел пожар в жилом бараке — людей эвакуировали

Барак загорелся поздней ночью Источник: читательница НГС Мария











В Ленинском районе Новосибирска 17 августа примерно в 5 утра загорелся деревянный жилой барак по адресу 2 переулок Римского-Корсакова, 7. От запаха гари и дыма проснулась жительница соседнего дома. Об этом женщина рассказала корреспонденту НГС.



— Я проснулась, потому что почувствовала запах гари. Пошла по квартире смотреть что такое. Облазила все углы, обнюхала все провода. Легла. Нет, блин, воняет. Снова встала. Пошла на балкон. Людей нигде нет, тихо. Горящий подъезд меня даже не сразу смутил (после операции на глаза я вижу весьма туманно). Разбудила мужа. Говорю: «иди, смотри, горит — не горит». Муж посмотрел и сказал, что все горит, нужно вызывать пожарных, — отметила жительница Новосибирска.



Во время пожара супруг Марии побежал будить людей Источник: читательница НГС Мария

Мария вызвала пожарных, а ее супруг побежал будить людей. Сотрудники МЧС уточнили, расселен ли дом, и Мария не сразу смогла ответить на этот вопрос.



— Я спросонок даже не понимала, расселен он нет. Да и люди не бегают. Сказала, что вроде бы там живут. До того, как муж стал долбить в окна и кричать «вы горите», у меня реально были сомнения, что там есть люди. Но через несколько минут вокруг было все в дыму. Люди стали выбегать, кричать, выбивать двери и тушить, — вспоминает женщина.



По словам Марии, пожарные прибыли на место быстро. Они разбудили людей и эвакуировали на улицу, а горящее здание начали заливать водой. Больше всего Марию удивило, что жильцы горящего барака спали.



Пожарные приехали на место ЧП быстро Источник: читательница НГС Мария

— Муж сказал: когда долбил в окна, дама из соседнего с горящим подъезда даже не захотела выходить. Спросила, сильно ли горим, и осталась сидеть у окошечка. Благо, все закончилось хорошо. Никто не пострадал. Но это было очень страшно, — отметила сибирячка.



На первой видеозаписи Мария сняла горящий подъезд и отметила, что горит не сильно, но запах гари ощущается. На втором видео на месте уже работают пожарные. Они эвакуировали людей на улицу.



Корреспондент НГС обратилась за комментарием в ГУ МЧС России по Новосибирской области. В ведомстве информацию по этому происшествию подтвердили.



— В 1-м подъезде двухэтажного дома на 1-м этаже огнем повредило лестничную клетку на площади 2 кв.м. Меньше 10 минут потребовалось сотрудникам МЧС на ликвидацию открытого горения. Пожарные эвакуировали 5 человек, в том числе двух детей. Самостоятельно эвакуировались еще 12 человек. Тушили пожар 26 человек и 8 единиц техники, — отметили в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Ранее НГС писал о том, что еще один дом сгорел в Ленинском районе. Очевидцы отметили, что в здание попала молния.

