НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+15°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+15°

пасмурно, без осадков

ощущается как +15

1 м/c,

вос.

 743мм 99%
Подробнее
2 Пробки
USD 88,91
EUR 97,84

СРОЧНО

В Новосибирске утром загорелся жилой барак

Долг за отмену брони квартиры
Подслушано в чатах родителей
Кто курировал мигрантов
Что не забыть перед 1 сентября
Орёт реклама под окнами
Жизнь как в кино
Прогулка по кладбищу
Массово уволились из Толмачёво
НГС в Telegram
Происшествия «Все горит, вызывай»: в Новосибирске произошел пожар в жилом бараке — людей эвакуировали

«Все горит, вызывай»: в Новосибирске произошел пожар в жилом бараке — людей эвакуировали

От запаха гари проснулась жительница соседнего дома

1 519
7 комментариев
Барак загорелся поздней ночью

В Ленинском районе Новосибирска 17 августа примерно в 5 утра загорелся деревянный жилой барак по адресу 2 переулок Римского-Корсакова, 7. От запаха гари и дыма проснулась жительница соседнего дома. Об этом женщина рассказала корреспонденту НГС.

— Я проснулась, потому что почувствовала запах гари. Пошла по квартире смотреть что такое. Облазила все углы, обнюхала все провода. Легла. Нет, блин, воняет. Снова встала. Пошла на балкон. Людей нигде нет, тихо. Горящий подъезд меня даже не сразу смутил (после операции на глаза я вижу весьма туманно). Разбудила мужа. Говорю: «иди, смотри, горит — не горит». Муж посмотрел и сказал, что все горит, нужно вызывать пожарных, — отметила жительница Новосибирска.

Во время пожара супруг Марии побежал будить людей

Мария вызвала пожарных, а ее супруг побежал будить людей. Сотрудники МЧС уточнили, расселен ли дом, и Мария не сразу смогла ответить на этот вопрос.

— Я спросонок даже не понимала, расселен он нет. Да и люди не бегают. Сказала, что вроде бы там живут. До того, как муж стал долбить в окна и кричать «вы горите», у меня реально были сомнения, что там есть люди. Но через несколько минут вокруг было все в дыму. Люди стали выбегать, кричать, выбивать двери и тушить, — вспоминает женщина.

По словам Марии, пожарные прибыли на место быстро. Они разбудили людей и эвакуировали на улицу, а горящее здание начали заливать водой. Больше всего Марию удивило, что жильцы горящего барака спали.

Пожарные приехали на место ЧП быстро

— Муж сказал: когда долбил в окна, дама из соседнего с горящим подъезда даже не захотела выходить. Спросила, сильно ли горим, и осталась сидеть у окошечка. Благо, все закончилось хорошо. Никто не пострадал. Но это было очень страшно, — отметила сибирячка.

На первой видеозаписи Мария сняла горящий подъезд и отметила, что горит не сильно, но запах гари ощущается. На втором видео на месте уже работают пожарные. Они эвакуировали людей на улицу.

Корреспондент НГС обратилась за комментарием в ГУ МЧС России по Новосибирской области. В ведомстве информацию по этому происшествию подтвердили.

— В 1-м подъезде двухэтажного дома на 1-м этаже огнем повредило лестничную клетку на площади 2 кв.м. Меньше 10 минут потребовалось сотрудникам МЧС на ликвидацию открытого горения. Пожарные эвакуировали 5 человек, в том числе двух детей. Самостоятельно эвакуировались еще 12 человек. Тушили пожар 26 человек и 8 единиц техники, — отметили в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Ранее НГС писал о том, что еще один дом сгорел в Ленинском районе. Очевидцы отметили, что в здание попала молния.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Пожар МЧС Барак Спасение Люди
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
Хозяин Круэллы
17 августа 2024, 09:52
застройщики так земли освобождают. старая песня
Живущий в Сибири
17 августа 2024, 09:55
"Сильно горим? Нет? Ну и ладно." Так и представляю разговор...
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Предлагаю выписывать людям абонемент в СИЗО»: дочь экс-гендиректора ФК «Новосибирск» — о его уголовном преследовании
Алина Перлова
​Китаист и переводчик
Мнение
«110 тысяч на семью за две недели»: блогер рассказал про отдых в маленьком поселке на Черном море
Сергей Бобин
Мнение
«Пусть платят те, у кого нет детей». Экономист предложила вернуть налог для бездетных — почему
Анонимное мнение
Мнение
По стрелкам из мозаики: колумнистка НГС обнаружила неожиданный прогулочный маршрут — там, где никто не гуляет
Светлана Гладкова
Переводчик-фрилансер
Мнение
Код 8–8–8: что делать 8 августа 2024 года, чтобы привлечь богатство и деньги — советы нумеролога
Алина Шадрина
Рекомендуем
Знакомства

ЛИНА,34

Северянка,43

Yurkova.a96,28

Северянка,43

Она,42

Tatuyna,60

Начать знакомиться
Объявления

Наушники AirPods Pro 2

2 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление