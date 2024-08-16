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Происшествия «Погибла любимая собака»: дом сгорел в Ленинском районе — видео пожара

«Погибла любимая собака»: дом сгорел в Ленинском районе — видео пожара

Очевидцы утверждают, что в здание попала молния

3 063
12 комментариев
По данным экстренных служб, один человек получил ожог

Частный дом в Ленинском районе полностью сгорел в результате пожара в ночь на 16 августа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Пожар начался около пяти часов утра в 5-м переулке Экскаваторном. Когда спасатели прибыли на место, дом полностью охватил огонь, а крыша частично обрушилась. Внутри находились два газовых баллона — сотрудники МЧС сумели их эвакуировать.

На записи отчётливо заметен взрыв

По данным ведомства, хозяин дома получил ожог руки, но от госпитализации отказался. В доме также жили женщина и ребёнок, но в момент пожара они были у соседей.

Подписчики Telegram-канала «АСТ-54 Black» утверждают, что здание загорелось после удара молнии. В МЧС сообщили, что причины установят дознаватели.

— Никто из жильцов дома не пострадал, но погибла их любимая собака, — написала подписчица канала.

На месте работали пять единиц техники и 18 пожарных.

Ранее НГС писал, что возле десятиэтажки на Плахотного вспыхнул пожар.

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Новосибирск МЧС Пожар Взрыв
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Комментарии
12
ральф
16 августа 2024, 11:11
Ни громоотвода, ни страховки. Господи, помоги...
Петров не водкин
16 августа 2024, 11:02
Громоотвод на доме должен быть, только про них забывают
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