Полыхает крыша: мини-рынок вспыхнул под Новосибирском — видео огня

Загорелся рынок на улице Лермонтова Источник: «Подслушано в Искитиме»/vk.com











В Искитиме Новосибирской области загорелась крыша мини-рынка. Кадры пожара опубликованы в сообществе «Подслушано в Искитиме» в социальной сети «Вконтакте».



Сообщения о возгорании поступили в районе 21 часа в субботу, 17 июня. Загорелась пристройка к зданию, расположенному по адресу Лермонтова, 45.



— Полыхает крыша у пристройки к рынку. Видно открытый огонь. Пожарные на месте, тушат, — рассказал НГС очевидец происшествия Роман.

Источник: «Подслушано в Искитиме»/vk.com

Судя по кадрам, опубликованным в социальных сетях, крыша здания в настоящее время полностью охвачена огнем. Информации о пострадавших пока не поступало.



В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что пожарно-спасательные подразделения ликвидируют возгорание в киоске, более подробная информация будет опубликована позже.

