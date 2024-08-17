НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+24°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+24°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +23

3 м/c,

зап.

 743мм 48%
Подробнее
2 Пробки
USD 88,91
EUR 97,84

СРОЧНО

Олег Газманов похвалил Новосибирск

Собираем подростка в школу
Подслушано в чатах родителей
Новосибирск 50 лет назад
Что не забыть перед 1 сентября
Дорогая аренда жилья
Жизнь как в кино
Орёт реклама под окнами
Прогулка по кладбищу
Массово уволились из Толмачёво
НГС в Telegram
Происшествия Полыхает крыша: мини-рынок вспыхнул под Новосибирском — видео огня

Полыхает крыша: мини-рынок вспыхнул под Новосибирском — видео огня

На месте работают сотрудники МЧС

173
Написать комментарий
Загорелся рынок на улице Лермонтова

В Искитиме Новосибирской области загорелась крыша мини-рынка. Кадры пожара опубликованы в сообществе «Подслушано в Искитиме» в социальной сети «Вконтакте».

Сообщения о возгорании поступили в районе 21 часа в субботу, 17 июня. Загорелась пристройка к зданию, расположенному по адресу Лермонтова, 45.

— Полыхает крыша у пристройки к рынку. Видно открытый огонь. Пожарные на месте, тушат, — рассказал НГС очевидец происшествия Роман.

Судя по кадрам, опубликованным в социальных сетях, крыша здания в настоящее время полностью охвачена огнем. Информации о пострадавших пока не поступало.

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что пожарно-спасательные подразделения ликвидируют возгорание в киоске, более подробная информация будет опубликована позже.

Ранее в Новосибирске примерно в 5 утра загорелся жилой барак. Из здания эвакуировали пять человек.

ПО ТЕМЕ
Новосибирская область Искитим МЧС Пожар
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
17 августа 2024, 22:38
Конкурент спалил.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Пусть платят те, у кого нет детей». Экономист предложила вернуть налог для бездетных — почему
Анонимное мнение
Мнение
«Тают во рту»: хозяйки делятся рецептами нежных котлет и очень вкусного торта из кабачков
Наталья Тихомирова
жительница Кургана
Мнение
Как Артемий Татьяныч поссорился с Екатериной Михайловной
Лебедев Денис
Мнение
«Предлагаю выписывать людям абонемент в СИЗО»: дочь экс-гендиректора ФК «Новосибирск» — о его уголовном преследовании
Алина Перлова
​Китаист и переводчик
Мнение
По стрелкам из мозаики: колумнистка НГС обнаружила неожиданный прогулочный маршрут — там, где никто не гуляет
Светлана Гладкова
Переводчик-фрилансер
Рекомендуем
Знакомства

Larisa,47

Дарья,40

Julia,30

ЛИНА,34

Большой,45

Северянка,43

Начать знакомиться
Объявления

Наушники AirPods Pro 2

2 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление