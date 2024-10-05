«Он похвалился, что убил её»: боец ЧВК «Вагнер» избил жительницу Новосибирска — она в коме

По словам сына потерпевшей, подозреваемый — боец ЧВК «Вагнер» Источник: Читатель НГС











Жительница Новосибирска впала в кому после того, как её избил знакомый. Об этом НГС сообщил сын потерпевшей Андрей (имя изменено). По его словам, его мать познакомилась с 41-летним Михаилом Т. давно. Мужчина отбывал срок за убийство, а позже заключил контракт с ЧВК «Вагнер», уточнил собеседник.

— Её интересовала эта тематика, она деньги отправляла, бойцов наших поддерживала. Вроде это её одноклассник, точно уже не помню, что она о нём рассказывала. В компании она с ним познакомилась, они просто как друзья общались. Он позвал её в гости на ту квартиру, там были какие-то знакомые, — объяснил сын.

1 октября Андрею прислали видео — на нём Михаил Т. жестоко избивает его 45-летнюю мать и оскорбляет, угрожая убить. На кадрах видно, что лицо женщины в крови, а вокруг рассыпаны осколки стекла. Что стало причиной конфликта, сын до сих пор не знает.

— Он скинул видео знакомой, та переслала подруге, которая знакома с моим отцом. Мой отец уже прислал его мне. Мы начали искать, через время выяснили адрес и поехали туда. Когда подъехали мои друзья, он начал убегать и скрылся в темноте. Мама в этот момент лежала на скамейке без сознания. Скорее всего, он её вытаскивал на улицу. Он похвалился, что убил её, — продолжает Андрей.

По данным НГС, Михаил Т. — уроженец Иркутской области. Сейчас Женщина находится в крайне тяжёлом состоянии, она в коме, уточнил сибиряк. В СУ СКР по Новосибирской области сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. Подозреваемого задержали, он в СИЗО. Дело находится на контроле Центрального аппарата СКР.