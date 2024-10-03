«Весь был в крови —текло ручьем по лицу»: новосибирца избили в Первомайском сквере — он возвращался с вечеринки

Инцидент произошел 28 сентября Источник: предоставил Виктор С., Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске в Первомайском сквере избили 35-летнего мужчину. О происшествии сибиряк заявил в соцсетях — он сообщил, что в тот день возвращался с вечеринки.

Как рассказал мужчина в группе «Новосибирск» во «ВКонтакте», инцидент случился рано утром в субботу, 28 сентября. Сибиряк оказался в сквере и решил вызвать такси — нападение произошло, когда он ждал машину и читал в телефоне переписку.

— Меня схватил какой-то мужчина за шею и попытался будто бы вдавить в землю, что не получилось, так как я начал идти, — сообщил сибиряк. — Пройдя за мной пару шагов, не выпуская из захвата, (он, — прим.ред) попытался сделать бросок через бедро, но как-то неудачно: сам упал на меня следом. И начал бить по голове.

Новосибирец уточнил, что неизвестный был в компании с людьми — один из них подбежал к нападавшему и прижал его к земле. Другой посоветовал автору поста бежать — в ответ тот заявил, что вызовет полицию. В результате неизвестные ушли с места конфликта.

В разговоре с НГС автор поста Виктор С. объяснил, что конфликт произошел примерно в 06:00 часов 28 сентября.

— После того, как я кое-как вылез из-под кулаков, напрочь забыл о машине. Я весь был в крови — по лицу текло ручьем, — сообщил НГС Виктор. — Не мог поначалу понять, что мне делать… И вообще, что происходит.

Новосибирец уточнил, что уехал из сквера на другом автомобиле такси, а затем заметил пропажу ключей от дома. Мужчина искал потерянную вещь и позже обратился за помощью к брату — у того был запасной комплект.

Мужчина обратился в травмпункт Источник: предоставил Виктор С.











Виктор также сообщил, что обратился в травмпункт — врачи диагностировали перелом носа со смещением, несколько ушибленных рваных ран и другое (документ имеется в распоряжении редакции НГС). Мужчина заявил, что после конфликта у него пропали дорогостоящие наручные часы.

— Подарок от родни из-за границы... Некоторые потертости, царапины, ремешок сменный… У них был небольшой дефект с заводом ключа, я всё собирался отнести их в ремонт, — вспоминает Виктор.

Сибиряк уточнил, что работает оператором на большом складе и сейчас находится на больничном. В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области уточнили НГС, что сообщение о происшествии поступило в полицию.

— Сообщение из медицинского учреждения в отдел полиции №1 «Центральный» УМВД России по Новосибирску поступало. Оно зарегистрировано в установленном порядке, —сообщили в ведомстве.

Сейчас полицейские проводят проверку. Сотрудники устанавливают обстоятельства произошедшего.