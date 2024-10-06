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Дороги и транспорт Сотни байкеров собрались в центре Новосибирска — эффектные видео

Сотни байкеров собрались в центре Новосибирска — эффектные видео

Мотоциклисты проехали от улицы Кирова до городского Аэропорта

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17 комментариев

Закрытие сезона прошло 5 октября

Сотни байкеров заполнили центр Новосибирска вчера, 5 октября. Как рассказал НГС один из организаторов Денис Рудченко мотоциклисты закрывали сезон.

— Прошло все хорошо, с погодой повезло. Колонна шла по маршруту: Кирова, Красный проспект, площадь Калинина, городской Аэропорт. На площади было около 500 человек, в колонне около 300 мотоциклов, — объяснил Денис Рудченко.

Открыли мотосезон в этом году 18 мая. Тогда также сотни байкеров проехали по центру города.

Кстати, сегодня НГС рассказал историю блондинки на байке, которая стала ангелом-хранителем для проблемных семей под Новосибирском.

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Комментарии
17
ПРО
42 минуты
и прям на первом фото номер прикрыт трусами своего друга!
Директор Завода (Ржака)
40 минут
А в чем заключался их сезон?
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