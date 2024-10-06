Сотни байкеров собрались в центре Новосибирска — эффектные видео

Закрытие сезона прошло 5 октября Источник: читательница НГС Ирина











Сотни байкеров заполнили центр Новосибирска вчера, 5 октября. Как рассказал НГС один из организаторов Денис Рудченко мотоциклисты закрывали сезон.

— Прошло все хорошо, с погодой повезло. Колонна шла по маршруту: Кирова, Красный проспект, площадь Калинина, городской Аэропорт. На площади было около 500 человек, в колонне около 300 мотоциклов, — объяснил Денис Рудченко.

Источник: читательница НГС Ирина

Источник: читательница НГС Ирина

Открыли мотосезон в этом году 18 мая. Тогда также сотни байкеров проехали по центру города.