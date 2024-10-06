«Разлучать их не хочется»: сексуальная блондинка на байке стала ангелом-хранителем для проблемных семей под Новосибирском

Алена Сыромятова, 37 лет, секретарь комиссии по делам несовершеннолетних в городе Карасуке Источник: Алена Сыромятова











Алена Сыромятова — человек искренний и умеющий сочувствовать. Хрупкая с виду, но сильная духом байкерша, которая всегда бросится помогать тем, кто нуждается в поддержке. Алена обладает редким качеством — верой в людей, от которых отвернулись буквально все. Она не даст опустить руки. Свое призвание сибирячка нашла в сфере социальной защиты и теперь помогает неблагополучным семьям обрести счастье. Мы поговорили с неравнодушной женщиной о проблемных родителях, любящих детях и мотоспорте.

Должность секретаря комиссии по делам несовершеннолетних Алена Сыромятова заняла два года назад. Социальная сфера уже была ей знакома — несколько лет женщина проработала в школе социальным педагогом. Вместе с детьми и их родителями она приходила на заседания ПДН (подразделение по делам несовершеннолетних), где ее старательность, исполнительность и неравнодушие к чужим проблемам заметили и пригласили на работу в администрацию.

Алена Сыромятова — начальник отдела обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Карасукского района Новосибирской области.

Основная задача Алены заключается в организации и координации работы специалистов служб профилактики (полиция, органы опеки и пр.), чтобы не допустить изъятие детей из семьи. Специалисты приходят в дом, оценивают обстановку, а Алена знакомится с родителями уже на заседании комиссии. Правда, бывают исключения.

Часто, для того чтобы помочь кураторам семей, Алена связывается с благотворительными и общественными организациями Источник: Алена Сыромятова











— Бывает, сама выезжаю в семьи, хотя комиссия ПДН не выезжает в дома, но я считаю, для того, чтобы понять суть проблемы, понять, какова реальная ситуация в семье, я должна увидеть все своими глазами. Не то, что я не доверяю специалистам, просто каждый видит проблему под своим углом, — дает пояснения Алена.

В отдел ПДН поступают жалобы от соседей о том, что дети содержатся в ненадлежащих условиях, могут звонить родственники, а бывает и так, что кто-то из членов семьи приходит сам и обращается за помощью.

Семейные истории

У каждой семьи, с которой работает Алена Сыромятова и ее коллеги, своя история. И нередко проблема кроется гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд. Не успели отследить, запустили… На правах новичка, Алена не верила в безысходность, считая, что достучаться можно до каждого, и снимать свои розовые очки отказывалась.

— У тех, кто давно работает в сфере социальной защиты, такой веры уже нет, — отмечает она.

История пьющего отца, которая всем казалась безуспешной, укрепила в ней изначальную веру в человека.

— У мужчины двое детей школьного возраста, супруга умерла. Он женился второй раз — у женщины тоже двое детей. Оба пьют. Куратор этой семьи рассказала мне, что сделано было много — все без толку. Папа не справляется, срывается, компании созывает. Я же видела в его глазах сожаление. Придем — он плачет, ему стыдно, — рассказывает женщина.

Семья Алёны тоже заинтересована в ее работе, оказывает ей эмоциональную поддержку Источник: Алена Сыромятова











Алена не сдавалась, организовывала выезды на дом, вызывала на беседы в администрацию, говорила, говорила, говорила. Полгода она и сотрудники служб профилактики трудились не покладая рук, и вдруг что-то внутри у мужчины щелкнуло.

— Он услышал нас, пролечился в очередной раз от алкоголизма, начал ходить к психологу. Научился удерживать от выпивки свою супругу. Перемены произошли невероятные, сегодня мне рассказали, что ему выписали премию за хорошую работу, — хвалится достижениями сибирячка. — Положительный результат у мужчины держится уже больше года. Это дорогого стоит — пройти все трудности, чтобы сохранить семью.

Еще одна семья, о которой рассказала Алена, чудом не развалилась благодаря человеческому отношению. В однокомнатной квартире проживала многодетная пьющая мать. Грязь, тараканы, отсутствие элементарных предметов быта, одежды, еды. Были задействованы все службы системы профилактики, благотворительный фонд «Солнечный город» помог с техникой. Работа с этой мамой велась почти два года. Только в начале 2024 года появился результат, и ремиссия сохраняется по сей день.

— Приходим — приятно посмотреть: дома чисто, пахнет выпечкой, двоих детей оформили в детский сад, остальных — в школу. Дети чистые, накормленные, — делится Алена.

Алена и участники мотоклуба устраивают разные благотворительные акции Источник: Алена Сыромяова











Есть семьи, которых Алена и ее коллеги называют ветряными мельницами. Борются, борются — а результата нет. Таких держат на контроле.

— Мать — тихий алкоголик, дети уже взрослые. Разлучать их не хочется. Продукты в доме есть, но мамочка не осознает, что выпивает слишком много. Проводим беседы, объясняем, что если хочется отдохнуть — отдыхай, но так, чтобы не видели дети, — говорит секретарь комиссии.

У каждого есть своя причина на то, чтобы свернуть с проторенного пути в темноту. Не нужно ставить себя выше этих семей, не нужно осуждать их за то, что они такие.

— Нужно научиться их понимать, только тогда мы сможем им помочь, — уверенно говорит женщина.

Почему семьи становятся неблагополучными

Алена Сыромятова назвала три самых частых причины семейного неблагополучия. Первая и самая распространенная — алкоголизм. Вторая — нарушение детско-родительских отношений: мама и папа озабочены материальной составляющей семьи, роль родителей для них уходит на второй план.

— Купили смартфон — забота. А детям нужна духовная связь с родителями, внимание, — говорит женщина.

Еще одна распространенная причина семейного неблагополучия кроется в прошлом родителей.

— Когда они сами не имели положительного опыта семьи и выстраивания отношений по причине того, что их родители были лишены прав или не проявляли должным образом любовь и заботу. Таких родителей жалко больше всего. Всех жалко, но их жальче, — признается Алена.

Муж Алены — Дмитрий помогает устраивать выезды к нуждающимся семьям Источник: Алена Сыромятова











Самое главное — отследить проблемы на раннем этапе, тогда работать будет проще. Родители еще будут стыдиться визита инспектора по делам несовершеннолетних и испытывать чувство неловкости от воспитательной беседы.

— А для кого-то и визиты, и воспитательные беседы уже норма: как выпивали, так и продолжают выпивать, дети сами по себе, — добавляет секретарь.

Была не так давно ситуация, когда Алена и остальные члены комиссии по делам несовершеннолетних, приняли решение ребенка у матери забрать.

— Мама за ребенка не переживала, в правах восстановиться не захотела — хотя у нее есть такое право в течение полугода. Я видела потом этого ребенка — у него даже взгляд поменялся, — говорит Алена Сыромятова.

Для школьников часто проводят классные часы и беседуют на разные полезные темы Источник: Алена Сыромятова











Этот пример скорее исключение. Чаще мамы стараются опровергнуть решение комиссии и активно встают на путь исправления. Дети же в таких семьях своих родителей очень любят, ценят и не хотят с ними разлучаться.

— Если сравнить, как было два года назад, и как стало сейчас: то процент изъятия детей из семьи сильно сократился. Существуют уровни семейного неблагополучия: высокий, низкий и средний. На высоком уровне, в среднем, в Карасуке около 6 семей, а было и по 36 — представляете, какая разница? На среднем и низком уровне семейного неблагополучия сейчас находится около 60 семей, — объясняет секретарь комиссии.

Звонки среди ночи и слезы

Алена рассказывает, порой ей кажется, будто ее работа невыносима: делаешь, делаешь, а все стоит на месте, колом. Выдыхаешь, смотришь на ситуацию под другом углом и наконец-то замечаешь результат, пусть даже минимальный.

— Работа с людьми сама по себе не простая. Знаете в чем трудность? Когда ты уже взрослым людям стараешься объяснить, как должно быть, а ведь у них свой уклад, свое видение, своя норма, — рассказывает Алена.

Алена с коллегами из благотворительного фонда «Солнечный город» Источник: Алена Сыромятова











Порой сложно сделать выбор: оставить ребенка в кровной семье или отдать в приемную. Где ему будет лучше?

— Очень много граней ответственности. Могут быть звонки в вечернее или ночное время: нужно ответить — мало ли что. Бывают и слезы, плачу, но так, чтобы никто не видел — непрофессионально, но ведь все мы люди, — говорит собеседница НГС.

По мнению Алены, кто-то ищет причины, почему не получается, а кто-то ищет возможности исправить ситуацию. Несмотря на все трудности, когда видишь перемены в семьях, улыбки детей, родителей — понимаешь, не все потеряно, главное стараться и иметь желание.

Семья и страсть к мотоциклам

Самая главная ценность Алёны Сыромятовой — семья: муж и дочка.

— Ни богатство, ни подарки, а человеческие отношения. Лучше жить скромно, в небольшом домике, но уютном, — считает она.

С мужем Дмитрием Алена живет душа в душу с 18 лет. Супруги поддерживают друг друга, гордятся уже взрослой дочерью, но никак не могут привыкнуть к ее отъезду — девушка уехала в Новосибирск учиться на акушера-гинеколога и уже успела выйти замуж.

Алена и Дмитрий гордятся своей дочерью Источник: Алена Сыромятова











У Алены и Дмитрия есть общее увлечение — мотоциклы. Сибирячка вспоминает, что еще в детстве отец брал ее с собой в гараж, где она с интересом перебирала болтики и наблюдала за работой папы. А по настоящему мотоспортом Алена увлеклась несколько лет назад благодаря мужу — он руководитель мотоклуба.

— Сначала я была против, считала, что это слишком опасно, но со временем заинтересовалась. Муж начал меня потихоньку учить — это такой адреналин, дух захватывает! Страшно и в то же время безумно интересно — наверное, я поэтому понимаю детей, — предполагает Алена.

Женщина пошла в автошколу, а когда сдала экзамен и получила права, даже не сразу поверила, что все получилось: эмоции захлестнули. Мотоцикл для нее — это прежде всего отдых и возможность побыть наедине со своими мыслями.

— Летишь, расслабляешься, ветер — классное ощущение свободы, — делится Алена.

Нередко на вечерних покатушках ее встречают подопечные, машут рукой, здороваются, улыбаются в след.

Алена и ее товарищи по мотоклубу поздравляют детей с новогодними праздниками Источник: Алена Сыромятова











Алена вступила в мотоклуб и стала помогать мужу. Среди всех участников она единственная женщина. Вместе они устраивают мотопробеги — открытие и закрытие сезона, едут колонной с флагами в государственные праздники, а иногда устраивают специальные акции для детей из семей, которые стоят на учете.

— Детям нравятся мотоциклы. Мы устраиваем мероприятия, где они могут посидеть на мотоцикле, даже погазовать. Предварительно, проводим беседу, инструктаж, рассказываем о правилах безопасности, — рассказывает Алена.

Участники мотосообщества неравнодушны к чужим бедам. Вместе они стараются сделать жизнь детей из сложных семей лучше. К началу учебного года собирают деньги на подготовку ребят к школе, в Новый год наряжаются в сказочных персонажей и едут в гости с подарками.

Многие растут без отцов и общение с соклубниками Алены для них — возможность получить мужское внимание и воспитание, перенять опыт, поделиться тем, чем не могут поделиться с матерью.

Алена очень благодарна мужу и товарищам по клубу за то, что они поддерживают ее идеи и вовлекаются в работу.

Любимый Карасук

О том, чтобы уехать из Карасука или сменить направление деятельности, Алена никогда не думала.

— Нет, нет, нет! Что вы! — эмоционально восклицает она и начинает перечислять достоинства Карасукского района.

Гордиться действительно есть чем — развитый городок, с множеством возможностей для комфортной жизни детей, подростков и их родителей: спортивные комплексы, школы и площадки, аквапарк, бассейн, каток, парки, театр, киноконцертный комплекс.

Участники мотоклуба во главе с Аленой часто устраивают классные часы в школах Источник: Алена Сыромятова











— У нас даже есть кружок авиа моделирований, — хвастает Алена.

Карасук для женщины родной, любимый, а работа стала образом жизни. Сибирячка поделилась, что еще до поступления в педагогический колледж, она думала о работе в полиции, но в те годы у ее семьи не было возможности дать ей желанное образование.

— Не представляю себя в чем-то другом. Это уже привычка. Переживаешь за каждого подопечного, узнаешь — справился ли куратор, есть ли изменения в семье, удалось ли реализовать задуманное… Это все моя жизнь, — говорит Алена Сыромятова.

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