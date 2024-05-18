Открыли мотосезон: в Новосибирске по Красному проспекту проехали сотни байкеров

В Новосибирске 18 мая прошло открытие мотосезона. Сотни любителей быстрой езды собрались в центре, чтобы единой колонной проехать по улицам города.
Как рассказал НГС участник заезда Владимир, байкеры начали собираться с 11 часов дня на площадке возле ГПНТБ. Перед мотопробегом организаторы провели праздничные мероприятия.
— В 16:00 колонна ГПНТБ проследовала в Заельцовский район. Участники проехали по маршруту: улица Кирова, Красный проспект до городского аэропорта, — рассказал НГС дорожный капитан мотоклуба 99 МС Владимир.
По его словам, в заезде участвовало около 400 мотоциклов.
Как проходило открытие мотосезона в 2023 году читайте по ссылке.