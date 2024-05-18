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Развлечения Открыли мотосезон: в Новосибирске по Красному проспекту проехали сотни байкеров

Открыли мотосезон: в Новосибирске по Красному проспекту проехали сотни байкеров

Колонна стартовала от площади перед ГПНТБ

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В этом году в заезде участвовало около 400 мотоциклов

В Новосибирске 18 мая прошло открытие мотосезона. Сотни любителей быстрой езды собрались в центре, чтобы единой колонной проехать по улицам города.

Как рассказал НГС участник заезда Владимир, байкеры начали собираться с 11 часов дня на площадке возле ГПНТБ. Перед мотопробегом организаторы провели праздничные мероприятия.

— В 16:00 колонна ГПНТБ проследовала в Заельцовский район. Участники проехали по маршруту: улица Кирова, Красный проспект до городского аэропорта, — рассказал НГС дорожный капитан мотоклуба 99 МС Владимир.

По его словам, в заезде участвовало около 400 мотоциклов.

Как проходило открытие мотосезона в 2023 году читайте по ссылке.

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Открытие мотосезона Новосибирск Байкеры
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