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Сотни байкеров заполонили Красный проспект — что происходит

Участники заезда прокатились до городского аэропорта

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По словам одного из организаторов, на участие в заезде было заявлено 300 единиц техники

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Сегодня, 14 мая, новосибирские байкеры открыли мотосезон и проехали колонной по центру города.

Байкеры начали собираться с 11 часов дня на площадке возле ГПНТБ. Перед мотопробегом организаторы провели праздничные мероприятия.

— У ГПНТБ прошли развлекательные мероприятия, а в 16:00 колонна проследовала в Заельцовский район. Участники проехали по маршруту улица Кирова, Красный проспект до городского аэропорта, — рассказал НГС участник мотосообщества Новосибирска Константин Нельзин.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: АСТ-54

По его словам, на участие в заезде было заявлено 300 единиц техники, но точное число байкеров станет известно позже.

Ранее на организатора открытия мотосезона в Новосибирске составили административный протокол — дело уже ушло в суд. Мероприятие началось 14 мая в 11:30, но быстро было прекращено полицией. Собравшимся заявили, что оно не согласовано. Запрет на проведение мероприятия позже подтвердили в мэрии.

Открытие мотосезонаМотоциклНовосибирск
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