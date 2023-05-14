Сотни байкеров заполонили Красный проспект — что происходит

Сегодня, 14 мая, новосибирские байкеры открыли мотосезон и проехали колонной по центру города.
Байкеры начали собираться с 11 часов дня на площадке возле ГПНТБ. Перед мотопробегом организаторы провели праздничные мероприятия.
— У ГПНТБ прошли развлекательные мероприятия, а в 16:00 колонна проследовала в Заельцовский район. Участники проехали по маршруту улица Кирова, Красный проспект до городского аэропорта, — рассказал НГС участник мотосообщества Новосибирска Константин Нельзин.
По его словам, на участие в заезде было заявлено 300 единиц техники, но точное число байкеров станет известно позже.
Ранее на организатора открытия мотосезона в Новосибирске составили административный протокол — дело уже ушло в суд. Мероприятие началось 14 мая в 11:30, но быстро было прекращено полицией. Собравшимся заявили, что оно не согласовано. Запрет на проведение мероприятия позже подтвердили в мэрии.