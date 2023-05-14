Сотни байкеров заполонили Красный проспект — что происходит

Ранее на организатора открытия мотосезона в Новосибирске составили административный протокол — дело уже ушло в суд. Мероприятие началось 14 мая в 11:30, но быстро было прекращено полицией. Собравшимся заявили, что оно не согласовано. Запрет на проведение мероприятия позже подтвердили в мэрии.

