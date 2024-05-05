Горит около аэропорта: густой дым поднялся над домами под Новосибирском — видео

Днем 5 мая под Новосибирском поднялся густой дым. Как заявила читательница НГС Эвелина, в районе аэропорта Толмачево в Оби произошел пожар.
Сибирячка прислала редакции видео, на котором можно заметить дым. По ее словам, пожар произошел в частном секторе.
— Я из окна дома вижу, как в частном секторе горит дом около аэропорта Толмачево в Оби, — написала она.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области НГС уточнили, что сообщение о происшествии поступило в 15:25 часов. Инцидент случился на улице Пушкина в Оби.
— Горит частный дом и гараж, есть угроза перехода огня на соседний дом. Хозяева на месте вызова не пострадали, — сообщили в ведомстве. — Сотрудники МЧС России ликвидируют возгорание и стоят на защите соседних домов.
По информации специалистов, до прибытия пожарной охраны из дома эвакуировались три человека, из них один ребенок. Информация о пострадавших не поступала.
— В течение 20 минут сотрудники МЧС России локализовали пожар, предотвратив дальнейшее распространение огня, — уточнили в ведомстве. — В настоявший момент продолжается тушение пожара. Горит частный дом, гараж и баня на предварительной общей площади горения 120 квадратных метров.
В конце апреля в Новосибирске на улице Ломоносова загорелся частный дом. Место пожара сняли на видео.
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Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, ликвидировать открытое горение пожарным удалось в 16:19 часов.
— Для бесперебойной подачи воды осуществляется её подвоз от ближайшего пожарного гидранта на расстоянии 1.5 км. Продолжается проливка и разбор обгоревших конструкций, — уточнили в ведомстве.