Снегопады, как в Екатеринбурге, или жара? Какая погода ждет новосибирцев на следующей неделе — прогнозы сервисов

Май должен побаловать новосибирцев Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Новосибирцев ждет короткая рабочая неделя и длинные выходные. Многие опасаются, не придет ли в город мощный снегопад, который обрушился на Урал? Можно быть спокойными, так как погода явно решила побаловать новосибирцев солнечными деньками и весенней жарой. Изучаем прогнозы популярных сервисов на следующую неделю.

Гидрометцентр обещает новосибирцам теплую погоду. Только с понедельника на вторник ночью будет около +2 градусов, в остальные дни — +6... +13 градусов. В светлое время суток температура будет выше +13 градусов. Самый жаркий день ожидается 10 мая — до +24 градусов.

Синоптики не прогнозируют осадки Источник: meteoinfo.ru











Сервис «Яндекс.Погода» обещает горожанам много солнечных дней на следующей неделе. Тепло придет со вторника, с 7 мая. До воскресенья в дневные часы ожидается +17... +25 градусов, в ночные — +6... +15 градусов.

Длинные выходные будут жаркими! Источник: Яндекс.Погода











Gismeteo предупреждает, что завтра, 6 мая, и в среду, 8 мая, может быть дождь. Тепло днем будет 9 мая — до +21 градусов — и 10 мая — до +23 градусов. В начале недели ночью температура может опускаться до +3 градусов, а во второй половине — до +7 градусов.

Сервис обещает дожди 6 и 8 мая Источник: Gismeteo.ru









