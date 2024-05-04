«Творится ужас»: на Урал обрушился мощный снегопад. А вы видели такую зиму в мае?

Из-за снегопада падают деревья, обрываются и взрываются провода Источник: читатель E1.RU











Те жители Екатеринбурга и Свердловской области, кто еще не выбросил новогоднюю елку, могут отметить Новый год заново: регион завалило совсем не весенним снегом. Старожилы говорят, что в последний раз такой чудовищный снегопад здесь видели почти полвека назад, а наши коллеги из издания E1.RU не стали терять времени и показали, как всё это выглядит. Покажем и мы!



Источник: читатели E1.RU

В Екатеринбурге снег пролетал и в ночь на 3 мая, но уже утром пятницы он растаял. В ночь на субботу ситуация повторилась, но на этот раз снегопад оказался куда более настойчивым. Некоторые жители даже решили замерить уровень весенних сугробов. Результат убил.

После таких замеров хочется залечь поглубже в берлогу и впасть в спячку Источник: читатель E1.RU











Мощный снегопад накрыл весь регион. Сообщения о возвращении зимы в мае присылают читатели из разных населенных пунктов.

— В деревне Васькино почти весь день идет снег, то хлопьями, то мелкий, и моментально тает, — делится один из читателей.



— В поселке Лёвиха снег идет целый день, — рассказал другой.



— Снеговиков пора лепить. Одна собака рада снегу, — сообщила жительница села Курганова.



Май в Екатеринбурге — это когда зима вернулась, потому что в сезон кое-чего не донесла Источник: читатель E1.RU











Жители частных домов, у которых еще остались гирлянды на фасаде, вполне могут насладиться новогодним настроением.

Если вы хотите устроить зимнюю фотосессию в мае, то вам — в Свердловскую область Источник: читатель E1.RU











Но не везде снегопад оказался снежной сказкой. В Дегтярск он принес настоящее ЧП. Из-за непогоды в городе рвутся и взрываются провода, на некоторых улицах пропал свет.

— Творится ужас из-за прогнутых проводов, они взрываются и заполоняют ярким голубым светом полгорода. Провода просто взрываются на глазах, около семи раз такое происходило, просто ужас, — делится местный житель.

— Электрические провода и столбы облеплены толстым слоем мокрого снега, — говорит другой.

Источник: читатель E1.RU

Тем, кто застрял сейчас на даче, в ближайшее время домой лучше не возвращаться. Разве что на электричках. К маю все водители уже успели переобуться, а обстановка на дорогах сейчас крайне опасная. На заснеженных трассах уже есть смертельное ДТП. Как сообщает региональная ГИБДД, 43-летний водитель Lada Granta потерял контроль над управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.



— В результате ДТП 31-летний пассажир автомашины погиб на месте происшествия до прибытия бригады скорой помощи. Водитель и еще один пассажир, 29-летний мужчина, получили травмы различной степени тяжести, — сообщили автоинспекторы.



Источник: ГИБДД по Свердловской области











Для региональных властей такая погода оказалась большим сюрпризом. Сотни машин стоят на заснеженных трассах часами. По словам водителей, за всё это время никто не удосужился пригнать технику, чтобы разгрести завалы. Тем временем в машинах заканчивается бензин.

— Не двигаемся больше трех часов. На дороге уже больше шести часов. Сколько еще стоять? До августа? Никто не оказывает никакой помощи. Движение не регулирует. Куда обращаться? Страшно, холодно, со мной дети, — написала в редакцию E1.RU читательница.



Источник: читатель E1.RU

Те же, кто остался в городах в эти выходные, достают зимнюю одежду, которая пока еще убрана не так далеко, и ловят зимние майские дни.

Источник: читатель E1.RU









