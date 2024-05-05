Чиновники мэрии Новосибирска попали под уголовное дело: они расселяют аварийный дом с 2010 года

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту халатности должностных лиц мэрии Новосибирска при расселении ветхой двухэтажки в 3-м переулке Бурденко. Дом признали аварийным и опасным для проживания 14 лет назад, но дело с мертвой точки так и не сдвинулось. О возбуждении дела НГС сообщила жительница двухэтажки Елена Перова, ее признали потерпевшей.

— Установлено, что на территории Новосибирска имеются многоквартирные жилые дома, признанные аварийными, подлежащие сносу, а также требующие капитального ремонта. При этом граждане продолжают в них проживать, тем самым нарушаются их права, установленные ст. 40 Конституции РФ и ч.8 ст. 32 Жилищного кодекса РФ, — говорится в постановлении о признании Перовой потерпевшей (есть в распоряжении редакции).

— Собственники двухэтажки с 2015 года добиваются от мэрии или расселения, или выплаты компенсации, но не могут найти понимания у властей. Чиновники устраивают искусственные препоны, фактически уклоняясь от своих прямых обязанностей. Мы привлекли экспертов, которые установили 100%-ую степень износа здания. Благодаря коллективным жалобам собственников, этой экспертизе и статье, опубликованной на вашем ресурсе осенью прошлого года, нам удалось добиться статуса потерпевших, — сообщил НГС юрист Захар Глушков из ПЦ «Алмаз», он представляет интересы Перовой.