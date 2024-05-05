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Город Чиновники мэрии Новосибирска попали под уголовное дело: они расселяют аварийный дом с 2010 года

Чиновники мэрии Новосибирска попали под уголовное дело: они расселяют аварийный дом с 2010 года

Сотрудники мэрии подозреваются в халатности

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3-й переулок Бурденко расположен в паре километров на юго-запад от Бугринской рощи, в микрорайоне напротив СТЦ МЕГА

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту халатности должностных лиц мэрии Новосибирска при расселении ветхой двухэтажки в 3-м переулке Бурденко. Дом признали аварийным и опасным для проживания 14 лет назад, но дело с мертвой точки так и не сдвинулось. О возбуждении дела НГС сообщила жительница двухэтажки Елена Перова, ее признали потерпевшей.

— Установлено, что на территории Новосибирска имеются многоквартирные жилые дома, признанные аварийными, подлежащие сносу, а также требующие капитального ремонта. При этом граждане продолжают в них проживать, тем самым нарушаются их права, установленные ст. 40 Конституции РФ и ч.8 ст. 32 Жилищного кодекса РФ, — говорится в постановлении о признании Перовой потерпевшей (есть в распоряжении редакции).

В СУ СК РФ по Новосибирской области подтвердили НГС факты возбуждения дела о халатности и признания женщины потерпевшей.

— Собственники двухэтажки с 2015 года добиваются от мэрии или расселения, или выплаты компенсации, но не могут найти понимания у властей. Чиновники устраивают искусственные препоны, фактически уклоняясь от своих прямых обязанностей. Мы привлекли экспертов, которые установили 100%-ую степень износа здания. Благодаря коллективным жалобам собственников, этой экспертизе и статье, опубликованной на вашем ресурсе осенью прошлого года, нам удалось добиться статуса потерпевших, — сообщил НГС юрист Захар Глушков из ПЦ «Алмаз», он представляет интересы Перовой.

Елена Перова живёт в двухэтажке с тремя детьми. Женщину признали потерпевшей от действий, а точнее бездействия сотрудников мэрии

НГС направил запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию, послужившую основанием для возбуждения уголовного дела. При получении ответа материал будет дополнен.

Ранее мы разобрались, кому и на каком основании в Новосибирске предоставляют бесплатное жилье. Для этого мы изучили статистику с 2019 года.

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Аварийный дом Расселение аварийного жилья Халатность чиновников Бездействие чиновников
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