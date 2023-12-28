Большая часть — сиротам: сколько человек получили квартиры в Новосибирске за год — статистика мэрии

Ветеранам Великой Отечественной войны в Новосибирске в 2020 году квартиры не выдавали: в очереди не было никого. В 2021 была полностью закрыта выявленная потребностей у четырех ветеранов ВОВ. В 2022 году квартиру в Новосибирске дали единственному стоящему в очереди ветерану. В 2023 году очередь была и пока остается пустой.



Ветеранам прочих боевых действий выдали 8 квартир в 2002 году, ни одной квартиры в 2021, две — в 2022 году и ни одной — в этом. При этом за четыре года очередь этой категории льготников на квартиры в Новосибирске сократилась с 26 до 9 человек при всего десяти выданных квартирах. Непропорциональность уменьшения этой очереди количеству выданных квартир объясняется тем, что некоторые ветераны согласились на предоставление им жилплощади по договору коммерческого найма.

