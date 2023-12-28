Большая часть — сиротам: сколько человек получили квартиры в Новосибирске за год — статистика мэрии

В 2023 году квартиры от государства в собственность или в льготную аренду в Новосибирске получили почти 600 семей. Это следует из ответа мэрии Новосибирска на запрос НГС. Из полученной статистики можно увидеть, как изменились очереди за квадратными метрами с 2019 года.
Квартиры в собственность
В Новосибирске бесплатные квартиры от государства выдают в собственность детям-сиротам, многодетным семьям с пятью и более несовершеннолетними детьми, ветеранам и инвалидам боевых действий, вставшим на учет в качестве нуждающихся до 1 января 2005 года, молодым семьям, а также ветеранам и участникам ВОВ.
— Вышеуказанные категории граждан обеспечивается жилыми помещениями за счет средств федерального и областного бюджетов в пределах предусмотренного объема финансирования на соответствующий финансовый год, — объяснили в пресс-службе мэрии Новосибирска.
Мэрия предоставила НГС статистику выданных таким образом квартир за последние четыре года и показала, как за это время менялась очередь на квадратные метры от государства.
Детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей детей в Новосибирске выдали 29 квартир в 2020 году, 257 — в 2021, 166 — в 2022, за текущий период 2023 года жилье таким образом получили 540 человек. При этом сама очередь в количественном отношении практически не изменилась: от 1384 человека в 2019 году к чуть более 1400 на конец текущего года.
Ветеранам Великой Отечественной войны в Новосибирске в 2020 году квартиры не выдавали: в очереди не было никого. В 2021 была полностью закрыта выявленная потребностей у четырех ветеранов ВОВ. В 2022 году квартиру в Новосибирске дали единственному стоящему в очереди ветерану. В 2023 году очередь была и пока остается пустой.
Ветеранам прочих боевых действий выдали 8 квартир в 2002 году, ни одной квартиры в 2021, две — в 2022 году и ни одной — в этом. При этом за четыре года очередь этой категории льготников на квартиры в Новосибирске сократилась с 26 до 9 человек при всего десяти выданных квартирах. Непропорциональность уменьшения этой очереди количеству выданных квартир объясняется тем, что некоторые ветераны согласились на предоставление им жилплощади по договору коммерческого найма.
Молодым семьям за последние четыре года выдали 43 квартиры в Новосибирске: 9 — в 2020 году, 11 — в 2021, 9 — в 2022-м и 14 — в этом году. При этом очередь этой категории льготников осталась прежней: 243 семьи в 2020 году и 241 — на начало 2023 года.
Многодетным семьям с пятью и более несовершеннолетними детьми в Новосибирске с 2020 года по настоящий момент квартиры в собственность не выдавались из-за отсутствия финансирования. За это время очередь выросла с 39 до 51 семьи.
Жилье в соцнайм
В Новосибирске есть и единая городская очередь нуждающихся, которым предоставляют жилье по договору социального найма (в ней состоят ветераны боевых действий, многодетные семьи и инвалиды). С 2019 года эту очередь удалось сократить на 20%: с 10 571 до 8104 семей.
— По состоянию на начало 2020 года в единой общегородской очереди состояло 29 438 человек (9940 семей), к началу 2021 года их стало 28 150 человек (9402 семьи), к началу 2022 года — 26 136 человек (8779 семей), к началу 20223 году — 22 246 человек (8104 семей), — сообщили НГС в управлении по жилищным вопросам мэрии Новосибирска.
В 2019 году по договорам соцнайма жилье в Новосибирске предоставили 42 семьям, в 2020-ом — 18, в 2021 — 54 семьям, в 2022-ом — 51 семье и 33 семьям в текущем периоде 2023 года.
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