Когда расселят все аварийные дома в Новосибирске? Показываем в одной картинке

В мэрии Новосибирска заявили, что расселят жителей 52 аварийных домов в городе в ближайший год. Всего в Новосибирске 520 таких зданий.
52 здания муниципалитет планирует расселить до конца 2024 года. Что касается всех остальных (а их в девять раз больше), то сроки власти не называют. Это следует из ответа мэрии Новосибирска на запрос НГС.
— В процессе расселения 52 дома, признанных аварийными и подлежащими сносу до 2017 года, расселение указанных домов в полном объеме с учетом действующих судебных процессов и иных непредвиденных обстоятельств запланировано до 31.12.2024. Также на территории города 468 домов, расселение которых будет осуществляться с учетом бюджетной обеспеченности, в том числе исходя из размера субсидий федерального и областного бюджетов, — сообщили в мэрии.
Информацию о ходе расселения в Новосибирске НГС запрашивал при подготовке материала о бараке