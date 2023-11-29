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Когда расселят все аварийные дома в Новосибирске? Показываем в одной картинке

Мэрия не назвала точные сроки для большинства зданий

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По ряду домов сроки расселения сдвигаются «из-за непредвиденных обстоятельств»

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В мэрии Новосибирска заявили, что расселят жителей 52 аварийных домов в городе в ближайший год. Всего в Новосибирске 520 таких зданий.

52 здания муниципалитет планирует расселить до конца 2024 года. Что касается всех остальных (а их в девять раз больше), то сроки власти не называют. Это следует из ответа мэрии Новосибирска на запрос НГС.

Мэрия Новосибирска расселяет подлежащие сносу аварийные дома в два этапа. Первая очередь — признанные аварийными до 2017 года, потом — остальные

Мэрия Новосибирска расселяет подлежащие сносу аварийные дома в два этапа. Первая очередь — признанные аварийными до 2017 года, потом — остальные

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— В процессе расселения 52 дома, признанных аварийными и подлежащими сносу до 2017 года, расселение указанных домов в полном объеме с учетом действующих судебных процессов и иных непредвиденных обстоятельств запланировано до 31.12.2024. Также на территории города 468 домов, расселение которых будет осуществляться с учетом бюджетной обеспеченности, в том числе исходя из размера субсидий федерального и областного бюджетов, — сообщили в мэрии.

Информацию о ходе расселения в Новосибирске НГС запрашивал при подготовке материала о бараке 1952 года постройки, который находится в третьем переулке Бурденко. Дом признали опасным для проживания еще в 2010 году, но его жильцы могут прождать расселения вплоть до 2030 года.

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