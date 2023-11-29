Когда расселят все аварийные дома в Новосибирске? Показываем в одной картинке

В мэрии Новосибирска заявили, что расселят жителей 52 аварийных домов в городе в ближайший год. Всего в Новосибирске 520 таких зданий.

52 здания муниципалитет планирует расселить до конца 2024 года. Что касается всех остальных (а их в девять раз больше), то сроки власти не называют. Это следует из ответа мэрии Новосибирска на запрос НГС.