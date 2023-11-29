«Бетон утекает в землю»: жители дома возле «Меги» не могут заменить окна и починить полы — он рушится от малейших действий

Ветхую двухэтажку в 3-м переулке Бурденко признали аварийной и опасной для проживания 13 лет назад. Но ее до сих пор не расселили — эта долгожданная дата все время откладывается. Стены и потолки здания разрушаются на глазах, люди не могут починить провалившийся пол и поставить новые окна — дом слишком стар. При этом новоселья в ближайшие годы жители не дождутся: из-за волокиты официального статуса аварийного дома двухэтажка ждала 7 лет и в программу расселения до 2024 года не попала. Журналист НГС побывал в коммунальном аду и попытался разобраться в причинах сложившейся ситуации.
«Бетон утекает сквозь землю»
Дом в 3-м переулке Бурденко, 3 — двухэтажка на 8 квартир 1952 года постройки. Капитального ремонта не припоминают и старожилы ветхого здания. Елена Перова заселилась сюда в 1996 году: по ее словам, с того времени капремонт проводили только на бумаге.
— По документам этот ремонт был якобы где-то в 2003–2006, есть соответствующий протокол. Впоследствии мы выяснили, что в протоколах, связанных с капремонтом, подделаны большинство подписей: например, моя. В любом случае, никаких положительных сдвигов мы не заметили. Тем временем наше положение ухудшается с каждым месяцем, — вздыхает женщина.
Наш разговор с Еленой происходит в ее обшарпанной кухне. В самом начале беседы по ней пробегает здоровенная крыса, которую присутствие людей, похоже, не смущает. Женщина даже не прерывается — она тоже уже привыкла.
— Крысы нас, конечно, беспокоят, но это не самая большая беда, есть и понасущней: у нас крошатся стены, в моем туалете обрушился потолок. Поставить пластиковые окна мы не можем из-за аварийного состояния проемов. Пол тоже чинить толку нет: кто из соседей только не пытался — бетон просто утекает в землю в течение месяца после завершения работ. Нас неоднократно уже обещали расселить, но сроки все время сдвигаются. Сначала на 2025, а теперь — на 2030, — говорит Елена Перова.
В своей квартире она живет с тремя несовершеннолетними детьми, остальные семь квартир двухэтажки тоже заселены довольно плотно.
В конце 2010 года проектно-изыскательный институт «Промжилпроект» провел техническое обследование здания. Эксперты признали аварийным состояние наружных стен, цоколя, фундамента, окон и балконов. Остальные конструктивные элементы — ограниченно работоспособными.
— Жилой дом по результатам обследования несущих и ограждающих конструкций является аварийным и подлежащим расселению. Его эксплуатация представляет опасность для жизни и здоровья граждан, — говорится в выводах экспертов (заключение есть в распоряжении НГС).
Когда расселят аварийные дома
Официально же дом получил статус аварийного лишь спустя 7 лет после экспертизы, в 2017 году — так он не попал в программу расселения до 2024 года.
— Физический износ здания при обследовании составил 73%. Срок расселения вышеуказанного многоквартирного дома установлен до 2030 года включительно, — сообщили в мэрии в ответ на запрос НГС.
В муниципалитете подчеркнули, что с 2018 года с жильцов перестали брать взносы на капремонт.
— Это все, конечно, замечательно. Но возникает вопрос: а что со взносами, которые вносились людьми до 2018 года? Сейчас мы собираем документы по ситуации со странными подписями в протоколах: люди говорят, что ряд бумаг не подписывали. Плюс вся эта семилетняя волокита по признанию аварийного дома аварийным. Мы планируем признать протокол о капремонте недействительным, а также добиваться оценки бездействия чиновников органами прокуратуры, — поделился планами представитель жильцов Захар Глушков из МФЦ «Алмаз».
Программа расселения в Новосибирске
Мэрия Новосибирска расселяет подлежащие сносу аварийные дома в два этапа. Первая очередь — признанные аварийными до 2017 года, потом — остальные. Не расселенных домов первой категории в городе осталось 52, с ними муниципалитет планирует разобраться до конца 2024 года. Что касается всех остальных — а их почти в десять раз больше, — то сроки их расселения власти не называют.
— На территории города 468 домов, признанных аварийными и подлежащими сносу после 1 января 2017 года, — говорится в ответе мэрии на запрос НГС. — Расселение указанных домов будет осуществляться с учетом бюджетной обеспеченности, в том числе исходя из размера субсидий федерального и областного бюджетов.
Редакция НГС просит считать этот материал официальным обращением в прокуратуру Новосибирской области в связи с нарушением прав граждан, проживающих в аварийных домах, из-за существующей угрозы их жизни и здоровью.
В конце октября стало известно, что на месте ветхих двухэтажек в Октябрьском районе Новосибирска появится огромный микрорайон с парком. Комплекс площадью почти 50 га распланировали до 2043 года.