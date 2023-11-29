«Бетон утекает в землю»: жители дома возле «Меги» не могут заменить окна и починить полы — он рушится от малейших действий

Наш разговор с Еленой происходит в ее обшарпанной кухне. В самом начале беседы по ней пробегает здоровенная крыса, которую присутствие людей, похоже, не смущает. Женщина даже не прерывается — она тоже уже привыкла.



— Крысы нас, конечно, беспокоят, но это не самая большая беда, есть и понасущней: у нас крошатся стены, в моем туалете обрушился потолок. Поставить пластиковые окна мы не можем из-за аварийного состояния проемов. Пол тоже чинить толку нет: кто из соседей только не пытался — бетон просто утекает в землю в течение месяца после завершения работ. Нас неоднократно уже обещали расселить, но сроки все время сдвигаются. Сначала на 2025, а теперь — на 2030, — говорит Елена Перова.

