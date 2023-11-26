В Октябрьском районе появится огромный микрорайон с парком — его хочет строить экс-депутат Госдумы

Как хотели застроить участок раньше и что предлагают сейчас

Проект планировки застраиваемой территории мэрия Новосибирска приняла в 2019 году, и тогда власти отмечали, что на участке не развиты инженерные и улично-дорожные сети. По концепции на улицах Автогенная и Доватора до 2030 года должны появиться 3 микрорайона, которые в свою очередь хотели разделить на кварталы с социально-бытовым обслуживанием и общественно-деловой застройкой.

Компания Nova, решившая реализовать проект КРТ, выбрала три квартала для застройки и часть от еще одного участка. По проекту планировке в первом квартале, в границах улиц 40 лет Октября, Угловая, Автогенная и Черемховская должны появиться дома смешанной этажности и общественные здания, в том числе бизнес-центр. В квартале улицы Прожекторная, новой дороги под номером 1, улиц 40 лет октября и Черемховская запланировали две школы на 1100 мест и 600 мест, центр дополнительного образования и дома смешанной этажности.