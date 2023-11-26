В Октябрьском районе появится огромный микрорайон с парком — его хочет строить экс-депутат Госдумы

Новосибирские власти одобрили проект комплексного развития территории (КРТ) огромного участка в Октябрьском районе. Новый микрорайон комфорт-класса появится на месте двухэтажных домов, построенных примерно 60 лет назад, и частного сектора. По соседству с планируемыми высотками останется промзона, часть индивидуальных жилых домов и СНТ. На территории площадью почти 50 га кроме жилья хотят построить детские сады, школу, больницу, торговый центр и большой парк. Начать строительство планируют уже в следующем году, а закончить — в 2043 году. Проект развития новой территории представила компания бывшего депутата Госдумы от КПРФ. НГС узнал, как хотят благоустроить территорию недалеко от станции метро Золотая Нива.
Частный сектор и промзона
Концепцию развития района площадью 49,77 га недалеко от улицы Никитина в границах улиц Черемховской, Угловой, Автогенной, Прожекторной с продлением до улицы Доватора на комиссии по КРТ на прошлой неделе представил новосибирский застройщик Nova. Компанией владеет Александр Абалаков — экс-депутат Госдумы. Сейчас на участке расположено 18 многоквартирных двухэтажных домов, построенных в 50-х — 60-х годах, и 314 домов частного сектора. Рядом разместилась промышленная зона с объектами производственного и коммунально-складского назначения, СНТ «Рассвет» и частный сектор — эти здания в зону застройки не попали.
За средства застройщика хотят расселить 6 многоквартирных домов, муниципалитет возьмет на себя оставшиеся 12. Вопрос о сносе частного сектора еще решается, для демонтажа готовят документы, а после решат, как распределят дома для расселения между застройщиком и мэрией.
Но не все здания на выбранной для КРТ территории попадут под снос, один дом все-таки оставят — 12-этажную свечку на улице Узловой, 8/1, построенную 5 лет назад. Дом с яркими разноцветными балконами, вероятно, попытаются вписать в дизайн микрорайона комфорт-класса. Во время презентации проекта участники комиссии посмеялись над выделяющимся на фоне окружающей застройки фасадом здания, назвав его балконы «интересными».
Как хотели застроить участок раньше и что предлагают сейчас
Проект планировки застраиваемой территории мэрия Новосибирска приняла в 2019 году, и тогда власти отмечали, что на участке не развиты инженерные и улично-дорожные сети. По концепции на улицах Автогенная и Доватора до 2030 года должны появиться 3 микрорайона, которые в свою очередь хотели разделить на кварталы с социально-бытовым обслуживанием и общественно-деловой застройкой.
Компания Nova, решившая реализовать проект КРТ, выбрала три квартала для застройки и часть от еще одного участка. По проекту планировке в первом квартале, в границах улиц 40 лет Октября, Угловая, Автогенная и Черемховская должны появиться дома смешанной этажности и общественные здания, в том числе бизнес-центр. В квартале улицы Прожекторная, новой дороги под номером 1, улиц 40 лет октября и Черемховская запланировали две школы на 1100 мест и 600 мест, центр дополнительного образования и дома смешанной этажности.
На следующем участке, ограниченном улицами 40 лет Октября, новой дорогой под номером 2, улицей Черемховской и продленной Доватора, также должны были построить центр дополнительного образования, детский сад на 250 мест, бизнес-центр, культурно-досуговый центр и жилье смешанной этажности. В последнем оставшемся квартале, на участке, который выбрал застройщик, должны была появиться больница и церковь.
Проект планировки, который предложил застройщик, немного отличается от того, что приняла мэрия в 2019 году. По нему в квартале улиц Автогенная, Никитина, Угловая и Черемховская построят жилье, деловой центр и разобьют зеленую зону. В границах улиц Прожекторная, Черемховская и продленной Есенина, вместо школ будет детский сад на 190 мест, высотки и парк — по плану властей, он должен быть дальше по улице Доватора, вокруг озера Квадратка. На соседнем участке также появится детский сад, но на 280 мест, высотки и больница, а рядом — большая рекреационная зона и школа на 1550 мест. В последнем квартале между новой дорогой и продленной улицей Есенина разместят торговый комплекс и зеленую зону.
Таким образом застройщик предложил отказаться от церкви, перенести школу и больницу, разместить два детских сада вместо одного и разбить парк.
Стройка на 19 лет
Мастер план будущего мини-города разработали в компании «Бусы». Как рассказали авторы концепции, там построят жилье комфорт-класса высотой от 12 до 22 этажей общей площадью более 401 тысячи кв. м жилья. Кроме домов появятся и социальные объекты: два детских сада на 190 и 280 мест, школа на 1550 мест, поликлиника на 250 посещений в смену, торговый и общественно-деловой центры.
Возможное строительство торгового центра не понравилось главному архитектору города Александру Ложкину — рядом уже есть ТЦ «Континент» на Гусинобродском шоссе, зампетил он. И предложил отдать под коммерцию первые этажи домов — тогда район сам себя обеспечит торговлей без дополнительного здания. Другие члены комиссии КРТ не согласились с главным архитектором, ссылаясь на то, что этот вопрос спорный, а для большого микрорайона торговый центр может быть необходим.
По договору застройщик должен будет выкупить земельные участки под детские сады и вместе с проектно-сметной документацией передать их в муниципалитет: одно учреждение до 2030 года, второе — до 2033 года. Кроме того, ему придется выкупить землю под школу и с документами передать городу до 2030 года, а также купить участок под больницу и передать муниципалитету до 2038 года. Благоустройство зеленой зоны рядом с микрорайоном площадью 7 га, аллей и парков внутри жилого комплекса (общая площадь всех рекреационных зон должна составить 13 га) тоже ложится на плечи и бюджет застройщика.
— Идея проектируемой территории заключается в сочетании жилых кварталов с природными зелеными массивами, скверами, аллеями. Пойменная территория с заложенным природным ландшафтом формируется в развитую рекреационную зону. В центре жилых кварталов предусмотрен парк, связанный с рекреационной зоной в единый каркас, — рассказали в компании «Бусы».
Дополнительно к строительству зданий проект предусматривает развитие транспортной сети: три остановки общественного транспорта, строительство парковок на 4,5 тысячи мест, расширение улицы Угловой для общественного транспорта и участка улицы Черемховской от улицы Никитина до Высоковольтной до 2028 года. Остальную землю под новые дороги застройщик должен будет выкупить и передать городу: по улице Прожекторной, Есенина и по Черемховской до улицы Доватора. В будущем, по планам города, рядом появится станция метро «Гусинобродская» — в проекте властей она называется «Доватора» (и сегодня это одна из наиболее вероятных из планируемых станций метро).
Завершить строительство микрорайона должны в 2043 году, КРТ планируют реализовать в шесть этапов — строительство первой очереди на 68 тысяч кв. м жилья начнется в 2024 году, здесь смогут жить более 13 тысяч человек. Визуализацию нового микрорайона в компании пока не показывают: по информации НГС, это будет квартальная застройка смешанной этажности в минималистичном стиле и преимущественно в белом цвете.
Развивать территорию предложила компания Nova, которая уже начала застраивать Октябрьский район: построила дом на улице Кирова, 242 (застройщик ООО СК «Строй Град») и ЖК «Столичный» на Кирова, 225 (застройщик ООО производственная коммерческая фирма «Нова-1»).
По данным сервиса Rusprofile, учредители ООО СК «Строй Град» — Александр Абалаков (75,2%) и ООО «Элтеминвест» (24,8%), выручка на конец 2022 года составила 11 миллионов рублей, прибыль — 129 тысяч рублей. Учредителями ООО «Нова-1» числятся ООО «Элтеминвест» и Марина Диброва, на конец 2022 года выручка компании составила 93 тысячи рублей, убыток — 4,9 миллиона рублей. В свою очередь компанией «Элтеминвест» единолично владеет Александр Абалаков. Выручка компании на конец 2022 года составила 18 миллионов рублей, прибыль — 21 миллион рублей. Александр Абалаков — бывший депутат Госдумы от КПРФ, несколько лет назад его компании УК «Лигр» выдали разрешение на строительство гостиницы на улице Автогенной.
Новый «Европейский берег»
Эксперты сходятся во мнении, что сейчас в городе осталось мало участков для застройки, поэтому механизм КРТ — отличная возможность реновации. Участок на улице Автогенной аналитики оценивают как перспективное место для строительства.
Управляющий компанией «Выставка новостроек» Григорий Якобсон отмечает, что сейчас застройщики нацелены на благоустройство территорий частного сектора. Место для КРТ аналитик называет привлекательным для будущего огромного жилого района, поэтому на застройку может претендовать не одна компания. А существующие проблемы с транспортной доступностью, отмечает эксперт, стоит решать муниципалитету, но не будущему застройщику.
Независимый аналитик Сергей Николаев предполагает, что если на территории построить качественные социальные объекты, то жилой комплекс станет местом притяжения.
— В некотором смысле район приближен к деловому центру Новосибирска и метро «Октябрьская». Если на улице Автогенной построят хорошие новые школы, то появится кластер, как «Европейский берег» и не хуже «Весеннего». Продажная цена квартир позволит потенциальным застройщикам уложиться в себестоимость с учетом инфраструктуры, — считает Сергей Николаев. — Если разделить все площадки города, то эта входит в 40% одних из самых привлекательных, выше средней.
Вскоре, отмечает аналитик, темпы строительства жилья немного припадут, а такие высокие продажи, которые были на рынке недвижимости в этом году, вряд ли сохранятся в ближайшие несколько лет. Покупатели начнут выбирать места получше, поближе к центру, и район улицы Автогенной станет неплохим вариантом. По мнению аналитика, главное — расширить и отремонтировать дороги.
Недавно НГС побывал в Калининском районе, где начали сносить ветхие дома, построенные в конце 1950-х — начале 1960-х годов. На их месте по КРТ появится «миниполис» с домами высотой 16–18 этажей класса комфорт-плюс, зеленой зоной и детским садом.