Мини-город вместо частного сектора: около улицы Никитина снесут более 300 домов ради высоток

По договору КРТ, застройщик должен будет выкупить земельные участки под детские сады и вместе с проектно-сметной документацией передать в муниципалитет, одно учреждение до 2030 года, второе до 2033 года, выкупить землю под школу и с документами передать городу до 2030 года, также купить участок под больницу и передать муниципалитету до 2038 года.

