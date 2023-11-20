Мини-город вместо частного сектора: около улицы Никитина снесут более 300 домов ради высоток

В Новосибирске около улицы Никитина снесут более 300 домов частного сектора и многоквартирных зданий ради мини-города со школой, больницей, детскими садами и торговым центром. Об этом стало известно после заседания комиссии по КРТ в мэрии, на котором побывала журналист НГС.
Власти решили застроить 46,3 га в Октябрьском районе, в границах улиц Черемховской, Угловой, Автогенной, Прожекторной с продлением улицы Доватора. В границах проектируемой территории находится 18 многоквартирных домов и 314 домов частного сектора. За счет застройщика предлагается расселить 6 многоквартирных домов, за счет муниципалитета 12 зданий. В отношении частного сектора еще готовятся документы. Также в границах территории есть 12-этажный дом на улице Угловой, его решили сохранить.
В будущем мини-городе появятся дома на 18,4 га, максимальная высота новых домов — 30 этажей. Власти предлагают построить 2 детских сада на 190 и 280 мест, одну школу на 1500 мест, школу искусств на 240 мест, культурно-досуговый центр, больницу на 200 койко-мест и торговый центр. Также на территории появится зеленая зона площадью 7 га. Полностью территорию должны застроить до 2043 года.
Как отметил глава департамента строительства Алексей Кондратьев, социальные объекты должны быть расположены на лучших участках проектируемой территории.
По договору КРТ, застройщик должен будет выкупить земельные участки под детские сады и вместе с проектно-сметной документацией передать в муниципалитет, одно учреждение до 2030 года, второе до 2033 года, выкупить землю под школу и с документами передать городу до 2030 года, также купить участок под больницу и передать муниципалитету до 2038 года.
Компании, которая будет застраивать территорию, необходимо до 2028 года освободить участки и построить дорогу по улице Черемховской от Никитина до Высоковольтной. Остальную землю под новые дороги выкупить и передать городу: по улице Прожекторной, Есенина и по Черемховской до улицы Доватора, так на территории кроме существующих дорожных сетей, появятся новый.
— Первые этажи стоить отдать под коммерцию или здания общественного назначения, предусмотреть проходы в зеленую зону с территории. Насчет ТЦ у меня большое сомнение, рядом есть «Континент», — заметил главный архитектор города Александр Ложкин.
Другие члены комиссии КРТ не согласились с главным архитектором, ссылаясь на то, что вопрос спорный и для большого микрорайона торговый центр может быть нужен. Сейчас проект застройки большого участка еще дорабатывают.
Недавно НГС побывал в Калининском районе, где начали сносить ветхие дома, построенные в конце 1950-х — начале 1960-х годов. На их месте по КРТ появится «миниполис» с домами высотой 16–18 этажей класса комфорт-плюс, зеленой зоной и детским садом.