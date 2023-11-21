Рост на 317%: новосибирцы отказываются от квартир в новостройках и уходят в аренду и апартаменты — что происходит с жильём

При этом спрос на первичный рынок недвижимости остается высоким, считают эксперты «Авито Недвижимости» — его подогревает увеличение числа домов, которые ввели в эксплуатацию. За год предложений на рынке новостроек стало больше на 50,6%, спрос в свою очередь увеличился на 42,2%. При этом средняя цена на квартиру сократилась на 1,6%: с 5,7 миллиона рублей до 5,6 миллиона рублей — не из-за снижения цен, а из-за уменьшения средней площади.

— Это связано с изменениями в структуре экспозиции: за год среди прочих категорий комнатности особенно сильно увеличилась доля самых доступных по стоимости вариантов, студий. Если в прошлом октябре они занимали 10,6% экспозиции, то нынешней осенью — уже 21,5%, — отмечают специалисты «Авито».



При этом наблюдения аналитиков платформы более оптимистичны: специалисты зафиксировали, что средняя цена за квадрат за год поднялась на 0,6% — с 121,5 тысячи рублей до 122,2 тысячи рублей.