Пока не началось: новосибирцы за месяц накупили новостроек на рекордные 15 миллиардов — как изменились цены и чего ещё ждать

Все побежали

Аналитики заметили бум продаж новостроек в Новосибирске в августе. По данным Росреестра, в конце лета в городе заключили более 4,5 тысячи договоров долевого участия на строящуюся недвижимость, 3,5 тысячи из них — жилые квартиры. В девелоперской экосистеме One Company отметили, что это рекорд: такого роста сделок в Новосибирске не было с декабря 2019 года.



Резкий рост продаж подтвердила директор компании RID Analytics Елена Ермолаева — по подсчётам компании, показатель даже выше.



— По нашим данным, это 3,9 тысячи квартир в сданных и строящихся новостройках — столько не было ещё ни разу. Если в июле было 2,7 тысячи сделок, то в августе 3,9 тысячи, — отметила Елена Ермолаева. — Мы считаем число сделок с 2016 года, с момента появления открытых данных по сделкам, и у нас это было максимальное число.