Пузырь теряет воздух: новосибирцы перестали покупать новостройки — число сделок упало на 37%

Новосибирцы начали терять интерес к новостройкам — такой тренд заметили в «Авито Недвижимости». По данным аналитиков сервиса, в целом в России спрос на первичном рынке жилья за год упал на 30,4%, конкретно в Новосибирске — на 26,3% (в феврале по отношению к январю новостройки потеряли 9,8% покупательского интереса).



Наблюдения «Авито» подтвердили в «Циан.Аналитике»: по данным экспертов сервиса, число сделок с новостройками в Новосибирске за год снизилось на 37%.



— Спрос в январе-феврале 2023 года находится на низком уровне: начало года для рынка недвижимости — неактивный сезон, к тому же ухудшились условия выдачи ипотечных кредитов — на 1 процентный пункт была повышена ставка по льготной ипотеке, свернуты программы с околонулевыми ставками, — объяснила эксперт «Циан.Аналитики» Елена Лапшина.

