Приготовьтесь, падаем: как спецоперация и срочная продажа квартир уронила рынок жилья в Новосибирске

В новосибирском агентстве «Квадротека» к концу года подсчитали данные по изменению цен на квартиры, но не просто год к году, а в короткой ретроспективе — за последние 4 года. Оказалось, что за этот, не такой уж и большой вроде срок, недвижимость в Новосибирске прибавила в цене вдвое.



В частности, если в 2018 году новостройку можно было купить в среднем за 59,81 тысячи рублей за кв. м, то в 2022 году квадрат стоит уже 128,13 тысячи рублей — в 2,1 раза дороже. Учитывая, что средние площади квартир за эти годы тоже немного выросли, покупка получается весьма дорогостоящей.

