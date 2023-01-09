«Застройщики уже снижают цену». Что будет с рынком жилья в Новосибирске в 2023 году

В конце декабря льготные программы по ипотеке продлили, немного изменив условия: например, «Льготная ипотека» подорожала до 8% годовых, зато для «Семейной» сняли возрастное ограничение заемщиков, а ставку зафиксировали на уровне 6%.



Управляющий компанией «Жилфонд» Александр Чернокульский говорит, что у покупателя сегодня есть два варианта. Первый — это купить готовую квартиру и, условно, уже завтра в нее переехать или сдать в аренду и получать доход. Второй — купить квартиру в строящемся доме и около двух лет выплачивать ипотеку и аренду, либо просто не получать дохода от аренды, если квартира покупалась для инвестирования. Потом квартиру еще нужно отремонтировать и обставить — то есть инвестировать в нее снова.

