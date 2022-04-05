«Цены будут ниже — выбора не будет»: что ждут от рынка недвижимости после первого месяца кризиса

С другой стороны, очевидно, что в таких случаях инфляция разгоняется. В России это уже двузначные цифры, все это признают. Застройщики, понятно, новые проекты начинать не будут, не понимая, что происходит. Зато денег будет много, их напечатают.

Сила факторов, их суммарный баланс абсолютно не ясен. Надо с большой осторожностью ко всему относиться и ни в коей мере не поддаваться тем прогнозам, потому что они прямо противоположные.



Игорь Зеленский, управляющий партнер компании «Макромир» в Новосибирске:

«Борьба за покупателя будет жесткой»

— Снижение потребительского спроса — а ставки на вторичку стали заградительными — будет вести стоимость квадратного метра на вторичке вниз. Продавцов будет много. Люди набрали квартир в кредиты, а жизнь дорожает: зарплаты, которой вчера еще хватало и на жизнь, и на ипотеку, завтра не будет хватать. А покупателей будет мало, потому что по ставкам 23–25% никто брать кредиты не будет.



В марте еще были люди с кредитными решениями по старым ставкам. Продавцы говорили, что не будут продавать, и снимали квартиры с продажи, потому что боялись остаться с «фантиками» — они не знали, что будет с рублем. Поэтому купить было сложно. Покупатели предлагали больше, цена резко выросла. Некоторые продавцы соглашались, но это те, которые точно знали, куда они вложат деньги.

