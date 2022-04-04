«Капуста по 90, картофель по 100»: смотрим, на сколько реально подорожали овощи в магазинах

Не успели утихнуть разговоры про дефицит гречки и сахара, как новосибирцы стали жаловаться на рост цен на овощи. Мы решили проверить, насколько обоснованы эти жалобы, собрав информацию о том, сколько картошка, капуста и прочие необходимые вещи стоят в четырех крупнейших сетях города. А заодно посмотрели, изменилось ли что-то в магазинах, которые раскритиковал на этой неделе мэр города Анатолий Локоть.
Что случилось
Первой о проблеме роста цен написала газета «Коммерсантъ», которая ссылалась на источники в продуктовой рознице. По данным издания, торговые сети столкнулись с нехваткой овощей открытого грунта. В первую очередь проблема возникла с белокочанной капустой, также есть сложности с наличием моркови и свеклы. С 1 по 27 марта цены на капусту у поставщиков выросли на 56%, на морковь — на 47%, на свеклу — на 62%, пишет «Ъ».
Жалобы на рост цен на овощи можно было встретить и в комментариях к статьям на НГС, где читатели возмущались тем, что «капуста стала стоить дороже 80 рублей», а цена на картошку и вовсе местами якобы превышает сто рублей за килограмм.
Мы решили проверить, так ли это, взяли в качестве тестовых магазинов четыре супермаркета наиболее заметных в городе крупных торговых сетей: «Мария-Ра», «Пятёрочка», «Магнит» и «Лента». А чтобы два раза не ходить, обозреватель НГС отправился именно в те магазины, которые на этой неделе инспектировал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Картофель
Самую дешевую картошку (19,9 рубля за килограмм) удалось найти в «Марии-Ра». Картофель, правда, был мелким и старым, так что экономии особой это не даст, скорее всего, у вас просто будет больше отходов. В целом же цена на этот корнеплод колеблется от 34,5 рубля в «Магните» до 40 рублей в «Пятерочке» и «Ленте» (здесь и далее цена сокращена до рублей в тех случаях, когда она указана в формате 39 рублей 99 копеек). Это фактически не отличается от средней цены февраля по данным «Росстата» — 39,8 рубля за килограмм. То есть, если сравнивать продукты одного уровня, рост нулевой.
Однако в магазинах повсеместно присутствует уже импортный молодой картофель. Цены на него начинаются с 80 рублей за килограмм («Магнит»). Если для средней цены по рынку взять и эту картошку, то рост, конечно, будет. Но, согласитесь, это несколько разные продукты.
Капуста
Самую дешевую капусту удалось найти в «Пятерочке» (58 рублей за килограмм). Дороже всего капуста в «Ленте» — почти 90 рублей за килограмм. Средняя цена на этот продукт в феврале по «Росстату» была 66 рублей 22 копейки, то есть в городе по-прежнему можно найти капусту дешевле этого значения. У прочих сетей, конечно, очевидный рост. Но в какой-то степени это увеличение цен имело место всегда. Если посмотреть на данные «Росстата» начиная с 2014 года, то в апреле капуста стабильно становилась дороже по сравнению с февралём. В прошлом году, например, этот рост составил почти 9%.
Репчатый лук
Самый дешевый лук был в «Ленте» — 37 рублей без малого за кило, самый дорогой — в «Магните» (48,5 рубля). Средняя цена февраля по «Росстату» — 26 рублей 12 копеек. Здесь рост очевиден — даже у «Ленты» цена прибавила 41% к этому среднему показателю. У других сетей повышение еще больше. Однако ничего уникального в этом нет. В прошлом году средняя цена в апреле выросла вообще на 59%. Причина проста — запасы прошлого урожая заканчиваются, а новый еще не поспел.
Морковь
Самая дешевая морковь была в «Марии-Ра» — 47 рублей, самая дорогая — в «Пятерочке» (96 рублей). Здесь, впрочем, нужно заметить, что во втором случае в магазине не удалось найти немытой морковки — она самая дешевая. То есть, строго говоря, такое сравнение не вполне корректно. Но если вы просто забежали в «Пятерочку» за парой морковок для супа, то вряд ли пойдете искать их дешевле — придется брать какие есть.
В феврале средняя цена на морковь в Новосибирске была 41 рубль 52 копейки, так что если сравнивать с минимальными показателями, рост совсем небольшой. В прошлом году морковь подорожала за эти два месяца на 32%.
Свекла
Самая дешевая свекла в «Пятерочке» (40,5 рубля за килограмм), дороже всего она стоила в «Магните» — 66 рублей. Визуально, впрочем, качество овощей тоже отличается.
В феврале средняя цена на свеклу в Новосибирске была на уровне 42 рублей 68 копеек. Если представить, что свекла в «Магните» из какой-то новой партии (сети обычно не допускают такой разницы для одинаковых позиций), то рост составил 55%, что более чем в два раза выше прошлогоднего показателя (24%). Но «Росстат» сравнивает средние значения, а если взять среднее значение по четырем сетям, то получится, что цена пока выросла только на 20%.
Сказанное выше не означает, что цены не вырастут через неделю или к середине апреля. Товары, которые лежат на полках магазинов сейчас, поставлены по старым контрактам, и торговые сети вполне могли не повышать наценку, чтобы не нервировать публику. Да и сам по себе этот продукт уязвимый — его не получится хранить месяцами, как сахар или гречку.
По следам мэра
Во время своей шумной инспекции Анатолий Локоть больше всего претензий высказывал к «Ленте», обещая призвать местных управленцев не то к ответу, не то просто к диалогу. Прежде всего мэра расстроило то, что на полке с самым дешевым из имевшихся сахаром осталась одна пачка. В «Ленте» провели работу, теперь все полки полны. Правда, и того, самого обычного сахара-песка нет вовсе.
С гречкой (мэра не устроило то, что в продаже не было недорогой крупы этого типа) в «Ленте» вообще решили не заморачиваться. Покупатели разобрали бронированную (ту, что стоила меньше), и теперь самая доступная гречка в этом магазине стоит 159 рублей за пакет (800 граммов).
В «Марии-Ра» в принципе всё было на месте, но недорогой сахар остался на одной полке из трех. Но здесь, возможно, сказался размер упаковки. Самый маленький формат — два килограмма, так что человек, который в прежнее время удовлетворился бы одним пакетом, сейчас по факту уносит два.
В «Магните» исправились — здесь помимо больших упаковок по 5 килограммов появились стандартные по килограмму. Дешевая гречка тоже имеется в изобилии. Правда, перед входом в магазин всё та же лужа, которая вызвала нарекания городского начальства. То ли мэрия так и не дозвонилась до администрации краснодарской сети, то ли ритейлер просто решил следовать городским традициям и ждет, пока лужа сама высохнет.
Единственное, что резко подешевело в последние пару недель, это доллар и евро. Почему это случилось и как это скажется на цене товаров в магазинах, читайте в материале Стаса Соколова.