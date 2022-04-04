«Капуста по 90, картофель по 100»: смотрим, на сколько реально подорожали овощи в магазинах

Не успели утихнуть разговоры про дефицит гречки и сахара, как новосибирцы стали жаловаться на рост цен на овощи. Мы решили проверить, насколько обоснованы эти жалобы, собрав информацию о том, сколько картошка, капуста и прочие необходимые вещи стоят в четырех крупнейших сетях города. А заодно посмотрели, изменилось ли что-то в магазинах, которые раскритиковал на этой неделе мэр города Анатолий Локоть.



Что случилось

Первой о проблеме роста цен написала газета «Коммерсантъ», которая ссылалась на источники в продуктовой рознице. По данным издания, торговые сети столкнулись с нехваткой овощей открытого грунта. В первую очередь проблема возникла с белокочанной капустой, также есть сложности с наличием моркови и свеклы. С 1 по 27 марта цены на капусту у поставщиков выросли на 56%, на морковь — на 47%, на свеклу — на 62%, пишет «Ъ».

